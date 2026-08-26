Vận hành an toàn, hiệu quả các trạm bơm tiêu thoát nước tại khu vực Vĩnh Phúc

Nhằm bảo đảm an toàn sản xuất, chủ động tiêu thoát nước, không để xảy ra ngập úng do ảnh hưởng của bão số 4, sáng 26/8, đồng chí Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã kiểm tra việc vận hành một số trạm bơm tiêu thoát nước tại khu vực Vĩnh Phúc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ kiểm tra thực tế tại cống Cầu Sắt trên sông Cà Lồ, thuộc địa bàn phường Phúc Yên và xã Bình Nguyên.

Kiểm tra thực tế tại cống Cầu Sắt trên sông Cà Lồ (thuộc địa bàn phường Phúc Yên và xã Bình Nguyên), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo đơn vị vận hành - Công ty Thủy lợi Vĩnh Phúc thực hiện nghiêm việc đóng cửa cống để ngăn lũ vào gây ngập lụt Khu công nghiệp Bình Xuyên và các xã, phường thuộc tỉnh Vĩnh Phúc cũ.

Cống Cầu Sắt trên sông Cà Lồ cách cầu đường sắt Thịnh Kỳ 200m về phía hạ lưu, phía trên cống bố trí dàn van, máy đóng mở bằng xi lanh thủy lực, có nhiệm vụ ngăn lũ từ vùng Tam Đảo chảy vào vùng trung tâm Vĩnh Yên, đồng thời khép kín lưu vực để trạm bơm Nguyệt Đức hoạt động.

Đối với trạm bơm tiêu Nguyệt Đức - Yên Phương và trạm bơm Ngũ Kiên, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, vận hành các máy bơm hoạt động hiệu quả, đúng quy trình; kịp thời bơm tiêu thoát nước, không để xảy ra tình trạng ngập lụt, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân.

Cũng tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh thiết kế kênh xả của trạm bơm Ngũ Kiên - hạng mục thuộc dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) đã được triển khai từ năm 2021.

Đồng chí yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh thiết kế kênh xả của trạm bơm Ngũ Kiên, báo cáo UBND tỉnh cho ý kiến chỉ đạo, nhằm sớm đưa công trình vào sử dụng, đảm bảo tiêu thoát nước, không làm ảnh hưởng đến khu vực dân cư và đất nông nghiệp của người dân.

Diệu Thu - Cao Tuấn