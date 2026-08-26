Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại Phú Thọ

Sáng 26/8, tại Văn phòng Tỉnh ủy, Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2026. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự và trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành.

Cùng dự buổi lễ có các đồng chí: Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Bùi Huy Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy; đại diện các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cùng đại diện cấp ủy cơ sở và các đảng viên lão thành.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chụp ảnh lưu niệm với các đảng viên lão thành của tỉnh Phú Thọ được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt 2/9/2026.

Đợt 2/9/2026, toàn Đảng bộ tỉnh Phú Thọ có 14.654 đảng viên vinh dự được tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng; trong đó có 20 đồng chí nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Đây là dấu mốc quan trọng thể hiện bề dày truyền thống, sức mạnh đoàn kết và sức sống bền bỉ của lý tưởng cách mạng qua nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên trên quê hương Đất Tổ.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài trân trọng gắn Huy hiệu Đảng, trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đảng viên lão thành đại diện nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương trân trọng gắn Huy hiệu Đảng, trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đảng viên lão thành đại diện nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Các đồng chí đã trân trọng gắn Huy hiệu Đảng, trao quyết định và tặng hoa chúc mừng 8 đảng viên lão thành đại diện nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, gồm các đồng chí: Hoàng Thị Bút - đảng viên Chi bộ thôn Mổng Sung, Đảng bộ xã Hy Cương; Trần Thị Bằng - đảng viên Chi bộ Khu 2, Đảng bộ xã Lâm Thao; Hán Thị Hương - đảng viên Chi bộ thôn 19, Đảng bộ xã Vạn Xuân; Nguyễn Thị Xu - đảng viên Chi bộ thôn Thục Luyện, Đảng bộ xã Thanh Sơn; Nguyễn Thị Thái - đảng viên Chi bộ tổ dân phố Đông Hòa, Đảng bộ phường Vĩnh Yên; Lăng Văn Phách - đảng viên Chi bộ thôn Quan Ngoại, Đảng bộ xã Tam Dương Bắc; Hoàng Đình Trạc - đảng viên Chi bộ thôn Phục Khải, Đảng bộ xã Bình Xuyên; Phùng Văn Tạo - đảng viên Chi bộ thôn Cao Linh, Đảng bộ xã Bản Nguyên.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài khẳng định: Việc trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành nhân dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là sự kiện có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc. Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân các đồng chí đảng viên, mà còn là dịp để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ tri ân những người cộng sản kiên trung, đã dành trọn cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí nhấn mạnh, từng kinh qua nhiều vị trí công tác, các đảng viên lão thành luôn giữ trọn phẩm chất trung thành, tận tụy, nêu cao bản lĩnh chính trị và tinh thần trách nhiệm, luôn đặt lợi ích của Đảng, của Tổ quốc và Nhân dân lên trên lợi ích cá nhân. Chính sự kiên trung và tấm lòng thủy chung ấy đã làm nên giá trị cao quý của tấm Huy hiệu Đảng.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Từ tấm gương cống hiến của các thế hệ đi trước, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài khẳng định: Sức mạnh của Đảng được kết tinh từ bản lĩnh, đạo đức, lối sống và hành động nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên. Để củng cố niềm tin vững chắc của Nhân dân đối với Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn sống trong sạch, “nói đi đôi với làm”, tự giác đặt mình trong kỷ luật của Đảng và chịu sự giám sát của Nhân dân. Càng giữ cương vị cao, càng phải khiêm tốn, thường xuyên “tự soi, tự sửa”, giữ gìn danh dự và đạo đức cách mạng.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương cùng đại diện gia đình và các đảng viên lão thành tại buổi lễ.

Đại diện cấp ủy cơ sở và các đảng viên lão thành được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại buổi lễ.

Khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về truyền thống giữ nước và phát huy giá trị văn hóa vùng Đất Tổ, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đề nghị Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân; chú trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, địa phương cần tiếp tục thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, quan tâm chăm lo chu đáo cho các đảng viên cao tuổi, gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương gặp gỡ, thăm hỏi, chúc mừng đảng viên được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Thay mặt các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, đồng chí Hán Thị Hương bày tỏ niềm xúc động, tự hào trước sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Tỉnh ủy Phú Thọ; đồng thời hứa sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất người cộng sản, nêu gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo và tích cực đóng góp xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Đồng chí Hán Thị Hương, thay mặt các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí cũng nhắn nhủ thế hệ cán bộ, đảng viên trẻ hôm nay cần không ngừng tu dưỡng đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ, bản lĩnh; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, luôn gần dân, trọng dân và hết lòng phục vụ Nhân dân.

Đinh Vũ