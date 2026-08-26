Phú Thọ đẩy mạnh Chiến dịch 180 ngày cao điểm xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Ngày 26/8, đồng chí Phan Trọng Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị nghe Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) báo cáo tiến độ thực hiện Đề án đo đạc, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) đất đai tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026 - 2030 và kết quả Chiến dịch 180 ngày cao điểm hoàn thiện CSDL đất đai trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Thực hiện Đề án đã được phê duyệt, Sở NN&MT đã chủ động rà soát kinh phí, kiểm kê hồ sơ tại các địa phương và thống nhất phạm vi, khối lượng công việc phù hợp với mô hình tổ chức, địa giới hành chính mới.

Đối với các dự án đã và đang thực hiện, Sở NN&MT đã rà soát, cân đối nguồn kinh phí năm 2026; thu thập, kiểm kê hồ sơ tài liệu tại các xã, phường; thống nhất phạm vi công việc, khối lượng, sản phẩm và tiến độ phù hợp với địa giới hành chính và mô hình tổ chức mới; rà soát khối lượng để có cơ sở xây dựng thiết kế điều chỉnh theo định mức, bộ đơn giá hiện hành.

Đại diện lãnh đạo Sở NN&MT báo cáo tại hội nghị.

Đối với các dự án mở mới giai đoạn 2026 - 2030, Sở NN&MT đã linh hoạt áp dụng phương án thực hiện song song các quy trình, giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư từ 215 ngày xuống còn 36 ngày. Công tác xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật và bộ đơn giá đo đạc, lập hồ sơ CSDL đất đai cũng đang được gấp rút lấy ý kiến các sở, ngành để trình UBND tỉnh ban hành trong tháng 8/2026.

Đối với Chiến dịch 180 ngày cao điểm “làm sạch, làm giàu” dữ liệu đất đai, toàn tỉnh hiện có hơn 1,34 triệu thửa đất trong CSDL. Đến ngày 21/8/2026, cơ quan chuyên môn đã chuẩn hóa, đồng bộ đầy đủ ba khối thông tin (không gian, thuộc tính, hồ sơ quét) cho 926.308 thửa (đạt 68,69%). Trong đó, số thửa đất đạt chuẩn “Đúng - Đủ - Sạch - Sống” là 738.472 thửa (chiếm 54,76%).

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn ghi nhận nỗ lực của Sở NN&MT; đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục dồn lực lượng, tăng cường cán bộ chuyên môn để triển khai đề án đúng tiến độ, kịp thời báo cáo UBND tỉnh tháo gỡ các vướng mắc phát sinh.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp, Sở Tài chính khẩn trương thẩm định, tham gia ý kiến để sớm hoàn thiện, trình ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và bộ đơn giá sản phẩm. Sở Nội vụ phối hợp với Sở NN&MT nghiên cứu bổ sung nhân sự có trình độ về quản lý đất đai và công nghệ thông tin cho sở và các đơn vị trực thuộc, bảo đảm đủ năng lực vận hành, cập nhật CSDL lâu dài.

UBND các xã, phường rút ngắn thời gian, chỉ đạo tổ chức rà soát, xác nhận ngay các tập dữ liệu, bản đồ, tình trạng đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và biến động đất đai tại cơ sở theo đúng hướng dẫn, phục vụ chuẩn hóa dữ liệu toàn tỉnh.

Đinh Vũ