Tăng cường hợp tác hữu nghị giữa Phú Thọ và Luông Nậm Thà

Sáng 27/8, đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã chủ trì buổi tiếp Đoàn đại biểu Công an tỉnh Luông Nậm Thà, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Thiếu tướng In-sổm Thăm-lạ-sin – Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn, nhân chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Phú Thọ.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương và Giám đốc Công an tỉnh Luông Nậm Thà tại buổi tiếp.

Tại buổi tiếp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương nhiệt liệt chào mừng đoàn đến thăm và làm việc tại tỉnh Phú Thọ.

Đồng chí nhấn mạnh, mối quan hệ đặc biệt, gắn bó thủy chung son sắt giữa Việt Nam và Lào nói chung, giữa tỉnh Phú Thọ và tỉnh Luông Nậm Thà nói riêng xuyên suốt chiều dài lịch sử và được bồi đắp qua nhiều thế hệ lãnh đạo và Nhân dân hai nước.

Hai địa phương đã triển khai nhiều thỏa thuận hợp tác, hỗ trợ tích cực trên nhiều lĩnh vực, nhất là phát triển kinh tế - xã hội. Điều đó đã góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước, cũng như giữa Phú Thọ và Luông Nậm Thà.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương thông tin đến đoàn công tác tình hình phát triển kinh tế - xã hội và an ninh, trật tự tại địa phương.

Thông tin khái quát về tiềm năng, lợi thế và không gian phát triển mới của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương mong muốn hai địa phương tiếp tục phát huy những nét tương đồng, đẩy mạnh giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực, đặc biệt là trong phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục và đào tạo.

Đối với lĩnh vực an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, lực lượng công an hai tỉnh cần tăng cường phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau; đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, bảo đảm an ninh mạng và ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống.

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương gửi lời thăm hỏi tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh Luông Nậm Thà.

Đoàn công tác Công an tỉnh Luông Nậm Thà tại buổi tiếp.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Thiếu tướng Giám đốc Công an tỉnh Luông Nậm Thà In-sổm Thăm-lạ-sin trân trọng cảm ơn sự đón tiếp thân tình của lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, đồng thời chuyển lời cảm ơn sâu sắc từ đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Luông Nậm Thà về những hỗ trợ quý báu mà Phú Thọ dành cho địa phương thời gian qua.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương tặng quà lưu niệm cho đoàn công tác Công an tỉnh Luông Nậm Thà.

Thông tin về tình hình địa bàn, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Luông Nậm Thà khẳng định sẽ tiếp tục duy trì hoạt động trao đổi đoàn hằng năm và củng cố quan hệ phối hợp giữa lực lượng công an hai tỉnh ngày càng bền chặt, hiệu quả.

Bày tỏ sự vinh dự khi chuyến thăm diễn ra đúng dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Thiếu tướng In-sổm Thăm-lạ-sin tiếp thu đầy đủ các ý kiến của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ để báo cáo lãnh đạo tỉnh Luông Nậm Thà, đồng thời gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới lãnh đạo và Nhân dân tỉnh Phú Thọ.

Quang cảnh buổi làm việc.

Trong không khí thân tình, hữu nghị, lực lượng công an hai tỉnh nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, bày tỏ tin tưởng quan hệ phối hợp sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Qua đó bảo đảm vững chắc an ninh, trật tự, giữ bình yên cho Nhân dân và củng cố, làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt giữa hai địa phương.

Đức Anh