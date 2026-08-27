Quyết liệt triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa XIV

Chiều 27/8, Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dự và chủ trì hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương quán triệt những nội dung cốt lõi, điểm mới và nhiệm vụ trọng tâm của Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV.

Cùng dự có đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và báo cáo viên cấp tỉnh.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Tỉnh uỷ đến điểm cầu các tổ chức Đảng trên địa bàn toàn tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương trực tiếp quán triệt những quan điểm chỉ đạo, điểm mới, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đột phá trong triển khai thực hiện 5 nghị quyết, 2 quy định và 2 kết luận của Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV.

Đây là những văn bản quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đặc biệt nhằm định hình hệ thống thể chế, phương thức quản trị và mô hình phát triển quốc gia trong kỷ nguyên mới. Đồng thời là những nội dung quan trọng gắn với yêu cầu thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông quán triệt các chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh ủy tại hội nghị.

Tiếp đó, các đại biểu đã nghe đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông quán triệt nội dung cơ bản của các chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh uỷ thực hiện các nghị quyết, quy định, kết luận hội nghị Trung ương 3 khoá XIV.

Từ những nội dung cốt lõi của các nghị quyết, quy định, kết luận, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị cấp tỉnh tham mưu, cụ thể hóa thành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện.

Trong đó, yêu cầu xác định rõ nguồn lực, lộ trình, sản phẩm và trách nhiệm thực hiện; vừa bám sát mục tiêu chung, xuất phát từ thực tiễn, không rập khuôn, máy móc.

Đến nay, các chương trình, kế hoạch hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đều đã được ban hành đúng tiến độ, làm căn cứ để các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của các cơ quan tham mưu và các điểm cầu trong toàn tỉnh.

Đồng chí nhấn mạnh: Ngay sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên phải tập trung thực hiện ngay 4 nhóm nhiệm vụ then chốt. Trọng tâm là cụ thể hóa và quyết liệt hoàn thiện các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết bảo đảm “rõ mục tiêu, rõ việc, rõ tiến độ, rõ nguồn lực và rõ sản phẩm đầu ra”. Việc đã rõ, đủ điều kiện phải tổ chức thực hiện ngay, tuyệt đối không được có tư tưởng chờ đợi, trì hoãn, gây chậm trễ, không hoàn thành nhiệm vụ.

Đồng chí yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả triển khai các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương cũng như các kế hoạch, chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương nhấn mạnh: Lấy kết quả, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, nghị quyết làm chỉ số đánh giá hiệu quả công việc (KPI) của từng cán bộ, người đứng đầu.

Đồng thời, phát huy tinh thần tự soi, tự sửa; kiên quyết thay thế cán bộ yếu kém, đùn đẩy trách nhiệm và bảo vệ, khích lệ người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Quang cảnh hội nghị.

Đẩy mạnh phân cấp gắn với cá thể hóa trách nhiệm; dứt điểm xử lý các tồn đọng để nâng cao hiệu lực bộ máy và lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo. Tăng cường kiểm tra, giám sát ngay từ đầu, kiên quyết khắc phục tình trạng làm việc hình thức, phong trào.

Với tinh thần đoàn kết, kỷ cương, đổi mới và quyết tâm cao, đồng chí tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 3, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và nâng cao đời sống Nhân dân.

Đức Anh