Phú Thọ điều chỉnh chủ trương đầu tư cho Toyota Việt Nam: Nâng tổng vốn đầu tư lên 373 triệu USD

Ngày 28/8, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì lễ trao Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh (lần thứ 12) cho Công ty Ô tô Toyota Việt Nam. Sự kiện đánh dấu mốc quan trọng trong chiến lược hiện đại hóa sản xuất, đáp ứng xu hướng chuyển đổi xanh của ngành công nghiệp ô tô tại Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trao Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư cho lãnh đạo Công ty Ô tô Toyota Việt Nam.

Dự buổi lễ có đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan và UBND phường Phúc Yên.

Về phía Công ty Ô tô Toyota Việt Nam có các ông, bà: Tiền Quốc Hào - Tổng Giám đốc Toyota Châu Á, Chủ tịch Toyota Việt Nam; Osamu Hirata - Tổng Giám đốc Công ty; Nguyễn Thị Thu Huyền - Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Giám đốc Sở Tài chính Vương Thị Bẩy trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh cho lãnh đạo Công ty Ô tô Toyota Việt Nam.

Dự án “Lắp ráp, sản xuất xe ô tô các loại và phụ tùng ô tô, cung cấp dịch vụ bảo hành, sửa chữa và nhập khẩu xe ô tô nguyên chiếc tại thị trường Việt Nam” của Toyota Việt Nam được điều chỉnh bổ sung mục tiêu sản xuất, lắp ráp các dòng xe điện hóa (Hybrid), nâng tổng vốn đầu tư của dự án lên 373 triệu USD (trong đó, vốn đăng ký tăng thêm đợt này là 283,7 triệu USD).

Dự án triển khai trên diện tích hơn 28,6 ha, quy mô công sự đạt khoảng 52.000 xe/năm. Bên cạnh đó là hoạt động sản xuất thân xe ô tô và xe có động cơ khác.

Trong giai đoạn tiếp theo, Toyota Việt Nam sẽ triển khai các hạng mục xưởng sơn và xưởng dập vào tháng 5/2027, dự kiến đi vào hoạt động năm 2029 với công nghệ tự động hóa hiện đại, tạo nền tảng cho việc sản xuất các mẫu xe CKD mới tại Việt Nam.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và lãnh đạo Toyota Việt Nam tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chúc mừng Toyota Việt Nam và khẳng định, việc mở rộng đầu tư sau 30 năm hoạt động thể hiện niềm tin chiến lược của doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư tại Phú Thọ. Dự án phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp ô tô - ngành trụ cột của tỉnh, đặc biệt, phù hợp với xu hướng công nghệ xanh và tiết kiệm năng lượng.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Tỉnh đã chỉ đạo sát sao các cơ quan chuyên môn đồng hành cùng doanh nghiệp, áp dụng cơ chế “Luồng xanh” rút ngắn 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, hoàn thành cấp phép điều chỉnh chỉ trong 1 tuần. Nhất quán quan điểm “Thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh”, Phú Thọ cam kết tiếp tục hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối, phát triển khu công nghiệp sinh thái và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Toyota Việt Nam thực hiện đúng cam kết, sớm đưa dự án vào vận hành, mở rộng chuỗi cung ứng nội địa và ưu tiên đào tạo nhân sự Việt Nam nắm giữ các vị trí quản lý then chốt.

Ông Tiền Quốc Hào - Tổng Giám đốc Toyota Châu Á, Chủ tịch Toyota Việt Nam tặng quà lưu niệm UBND tỉnh Phú Thọ.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đã trao Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư; đồng chí Giám đốc Sở Tài chính Vương Thị Bẩy đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh cho lãnh đạo Công ty Ô tô Toyota Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tặng quà lưu niệm cho ông Tiền Quốc Hào - Tổng Giám đốc Toyota Châu Á, Chủ tịch Toyota Việt Nam.

Cảm ơn sự hỗ trợ hiệu quả từ lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, ông Osamu Hirata - Tổng Giám đốc Công ty Ô tô Toyota Việt Nam khẳng định, việc giải quyết thủ tục nhanh chóng là minh chứng cho tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp của chính quyền địa phương. Toyota Việt Nam cam kết duy trì mạng lưới cung ứng, gia tăng tỷ lệ nội địa hóa, tạo việc làm và đóng góp tích cực vào ngân sách, đưa Phú Thọ trở thành trung tâm công nghiệp ô tô quan trọng của khu vực phía Bắc.

Ông Osamu Hirata - Tổng Giám đốc Công ty Ô tô Toyota Việt Nam tặng quà UBND tỉnh Phú Thọ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga tặng quà lưu niệm cho ông Osamu Hirata - Tổng Giám đốc Công ty Ô tô Toyota Việt Nam.

Trước đó, vào tháng 3/2026, Toyota đã tổ chức lễ khởi công dự án tổ hợp văn phòng làm việc mới tại trụ sở chính. Đây là bước khởi đầu quan trọng trong kế hoạch đầu tư dài hạn tại Việt Nam. Đến nay, Công ty đã thực hiện nhiều hoạt động hiện đại hóa cơ sở vật chất như đầu tư trung tâm đào tạo, khu tổ hợp văn phòng và dây chuyền sản xuất mới... nhằm sớm đưa dự án đi vào hoạt động.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Kể từ khi được cấp Giấy phép đầu tư lần đầu vào ngày 5/9/1995, Toyota Việt Nam đã không ngừng mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh và đóng góp vào sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô trong nước. Trong hơn 3 thập kỷ, Toyota đạt nhiều cột mốc quan trọng, tích cực triển khai nhiều chương trình ý nghĩa, đóng góp ổn định cho ngân sách Nhà nước và thúc đẩy sự phát triển bền vững của chuỗi cung ứng trong nước.

Việc nhận Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh lần thứ 12 tiếp tục khẳng định định hướng gắn bó lâu dài của Toyota tại Việt Nam.

Thông qua các chương trình đầu tư, Toyota Việt Nam hướng tới nâng cao năng lực sản xuất trong nước, thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực và đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam.

Đinh Vũ