Phú Thọ kiên định mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên trong năm 2026

Ngày 28/8, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách kinh tế vĩ mô tỉnh Phú Thọ. Tham dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chủ trì hội nghị.

Những tháng đầu năm 2026, UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, linh hoạt cập nhật kịch bản tăng trưởng theo từng quý nhằm kiên định mục tiêu GRDP cả năm đạt từ 11% trở lên.

Kết quả, tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm đạt 10,18% (dẫn đầu vùng Trung du và Miền núi phía Bắc). Tổng thu ngân sách Nhà nước 8 tháng ước đạt 43,5 nghìn tỷ đồng (đạt 78% dự toán Trung ương, tăng 9,8% so với cùng kỳ). Huy động vốn đạt 340 nghìn tỷ đồng (tăng 4,39%); dư nợ tín dụng đạt 401 nghìn tỷ đồng (tăng 8,82%)...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn phát biểu ý kiến.

Đặc biệt, thu hút vốn FDI bứt phá, đạt hơn 2,3 tỷ USD (gấp 2,6 lần cùng kỳ, vượt 43,6% kế hoạch năm). Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 21,8%. Kim ngạch xuất khẩu tăng 61,35%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 110 nghìn tỷ đồng (tăng 16,8%). Doanh thu du lịch đạt 12,7 nghìn tỷ đồng (tăng 11%). Giải quyết việc làm cho hơn 50 nghìn lao động (tăng 30,8%). Các lĩnh vực giáo dục, y tế, an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh và phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai hiệu quả.

Phát biểu thảo luận, các đại biểu tập trung làm rõ những động lực tăng trưởng, phân tích khó khăn, hạn chế, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 4 tháng cuối năm.

Theo đó, xác định các mục tiêu: Phấn đấu thu ngân sách Nhà nước 4 tháng cuối năm đạt trên 14,5 nghìn tỷ đồng (cả năm đạt 58 nghìn tỷ đồng); mở rộng dư nợ thêm ít nhất 19 nghìn tỷ đồng để đạt mức tăng trưởng tín dụng 14% cả năm; tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, quyết tâm giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026; đưa ít nhất 46 dự án đầu tư đi vào hoạt động; thu hút 21,4 nghìn tỷ đồng vốn DDI và thành lập mới 1.620 doanh nghiệp.

Lãnh đạo các sở, ngành phát biểu thảo luận.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh: Từ kết quả đạt được cho thấy tăng trưởng của tỉnh tương đối ổn định, giữ vững mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong quý III/2026.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ rõ: Trong lĩnh vực công nghiệp, có 18/22 nhóm ngành công nghiệp tăng trưởng. Chỉ số IIP tuy giảm nhẹ nhưng vẫn ở mức cao (khoảng 21,8%). Động lực chính đến từ ngành linh kiện điện tử (tăng gần 30%). Quy mô xuất khẩu của tỉnh đứng thứ 3 cả nước. Nông nghiệp, thương mại, dịch vụ đều có mức tăng trưởng tốt... Tuy nhiên, cần quyết tâm phấn đấu đạt mức tăng trưởng tín dụng cả năm khoảng 13-15% hoặc 15-16%, đảm bảo cung cấp đủ nguồn vốn, tạo động lực phát triển cho các ngành kinh tế.

Nhằm chủ động nắm bắt khó khăn và hỗ trợ tích cực cho các tập đoàn, doanh nghiệp lớn đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan thành lập tổ công tác liên ngành để làm việc trực tiếp với các tập đoàn, doanh nghiệp.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tập trung đôn đốc 32 dự án chưa đi vào hoạt động để nhanh chóng đưa vào vận hành, tạo động lực tăng trưởng mới cho những tháng cuối năm.

Chủ tịch UBND tỉnh giao ngành Công Thương phối hợp, chỉ đạo hoàn thiện các dự án điện lớn, trạm biến áp, thay thế đường dây mới; đảm bảo nguồn điện và điện áp ổn định cho các dự án công nghệ cao.

Liên quan đến việc xây dựng và làm sạch Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan gấp rút hoàn thiện phần mềm và làm sạch dữ liệu doanh nghiệp.

Đồng chí lưu ý: Cơ sở dữ liệu phải cập nhật thường xuyên, thông tin toàn diện về hoạt động của doanh nghiệp. Giao Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh phối hợp chặt chẽ để có dữ liệu riêng, chuẩn xác về các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất.

Quang cảnh hội nghị.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, ngay sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, các Sở: Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với một số ngành, đơn vị liên quan sẽ bắt đầu làm việc với các doanh nghiệp lớn.

Qua đó, chủ động nắm bắt tình hình của doanh nghiệp, đánh giá năng lực sản xuất của địa phương cũng như các điều kiện phát triển kinh tế. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh đầu tư công.

Sở Xây dựng phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh lập kế hoạch chi tiết để khởi công ít nhất 11 dự án về phát triển nhà ở và đô thị (gồm 9 dự án nhà ở xã hội và 2 dự án khu đô thị).

Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan khẩn trương thẩm tra, xử lý nhanh các thủ tục dự án đất đai để khơi thông nguồn vốn.

Ngân hàng Nhà nước khu vực tiếp tục điều tiết, tập trung nguồn vốn tín dụng, ưu tiên cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đinh Vũ