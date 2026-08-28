Quyết liệt chỉ đạo, bám sát tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án của Tập đoàn Sun Group

Ngày 28/8, đồng chí Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra thực địa và nghe báo cáo tiến độ công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) thực hiện các dự án tại các xã Kim Bôi, Dũng Tiến, Mường Vang.

Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Công an tỉnh, Công ty Điện lực, Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Hòa Bình, Văn phòng UBND tỉnh.

Đại diện chủ đầu tư báo cáo tiến độ thi công Dự án Khu dân cư nông thôn mới, hạ tầng tái định cư và nhà ở Quý Hòa tại xã Mường Vang.

Trong chương trình làm việc, đoàn đã kiểm tra thực địa 3 dự án do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư, gồm: Khu dân cư nông thôn mới, hạ tầng tái định cư và nhà ở Quý Hòa tại xã Mường Vang; Khu tái định cư tại xã Kim Bôi; Khu dân cư nông thôn mới xã Cuối Hạ, nay là xã Dũng Tiến. Đồng thời, nghe báo cáo tiến độ triển khai 15 dự án trên địa bàn các xã.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, công tác GPMB tại các địa phương có chuyển biến tích cực trong kê khai, kiểm đếm, phê duyệt phương án và hoàn thiện hồ sơ. Tuy nhiên, tiến độ một số dự án vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, còn vướng mắc về xác minh nguồn gốc đất, đất ở, mồ mả, tái định cư, hạ tầng kỹ thuật và sự đồng thuận của một bộ phận người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ chủ trì buổi làm việc với xã Mường Vang.

Tại xã Kim Bôi, Dự án Quần thể khu đô thị sinh thái, vui chơi giải trí cao cấp và hệ thống cáp treo Cuối Hạ có diện tích GPMB 109,5 ha. Đến nay, địa phương cơ bản hoàn thành bồi thường, hỗ trợ, GPMB khoảng 102,77 ha đất nông nghiệp; đã bàn giao 58,66 ha và đủ điều kiện bàn giao 32,89 ha. Phần diện tích còn lại đang được tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, xác minh nguồn gốc đất.

Đối với Dự án Khu tái định cư xã Kim Bôi, công tác GPMB cơ bản hoàn thành, song còn vướng 19 phần mộ của 3 hộ chưa đồng thuận kiểm kê, kiểm đếm. Hạ tầng kỹ thuật nghĩa trang thôn Cóc Lẫm và Nhà văn hóa thôn Cóc Lẫm đã được bàn giao mặt bằng để khởi công. Việc di chuyển đường dây 35kV cũng được đẩy nhanh, với 75 hộ đã được chi trả tạm ứng để phục vụ thi công.

Tại xã Dũng Tiến, công tác GPMB Dự án Quần thể khu đô thị sinh thái, vui chơi giải trí cao cấp và hệ thống cáp treo Cuối Hạ tiếp tục được tập trung chỉ đạo. Đến nay, xã đã kê khai, đăng ký đất đai được 950/964 thửa của 305/318 hộ. Địa phương đã ban hành thông báo thu hồi đất và đang rà soát, xác minh hồ sơ, phấn đấu hoàn thành GPMB trước ngày 1/11/2026.

Đến nay, Dự án Khu tái định cư xã Kim Bôi, công tác GPMB đã cơ bản hoàn thành.

Đối với Dự án Khu dân cư nông thôn mới xã Cuối Hạ (cũ), tổng diện tích GPMB là 53,16 ha. Đến ngày 26/8, đã kiểm đếm được 43,09/45,16 ha đất nông nghiệp của 367/460 hộ. Tuy nhiên, phần diện tích đất ở 8 ha chưa có kết quả kiểm đếm; dự án được đánh giá có khả năng chậm so với mốc hoàn thành ngày 30/9/2026.

Tại xã Mường Vang, Dự án Khu dân cư nông thôn mới, hạ tầng tái định cư và nhà ở Quý Hòa đã hoàn thành 100% GPMB đối với 31,91 ha đất nông nghiệp, đang hoàn thiện hồ sơ giao đất đợt 2. Đối với Dự án Hồ Khả, diện tích GPMB 85,22 ha, ảnh hưởng 130 hộ. Đến ngày 26/8, đã kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho 109 hộ và niêm yết công khai phương án bồi thường.

Dự án Đồi Thung có diện tích đất thu hồi 186,36 ha, ảnh hưởng đến 203 hộ. Toàn bộ diện tích đã được đo đạc nhưng chỉ có 20/203 hộ đồng thuận kiểm đếm và nhất trí phương án tái định cư. Đối với tuyến cáp treo Kim Bôi - Lạc Sơn, còn 2 vị trí trụ tại xã Mường Vang chưa hoàn tất thỏa thuận bồi thường, GPMB với người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, làm việc với các xã Kim Bôi, Dũng Tiến.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đinh Công Sứ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những chuyển biến trong công tác GPMB, đồng thời yêu cầu các địa phương xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo, bám sát từng dự án, từng phần việc và từng mốc tiến độ; kịp thời tháo gỡ khó khăn, không để chậm trễ do nguyên nhân chủ quan hoặc thiếu phối hợp.

Đối với xã Kim Bôi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ yêu cầu tập trung xử lý các vướng mắc về đất phi nông nghiệp, nguồn gốc đất, mồ mả và khu tái định cư. Các công trình nghĩa trang, nhà văn hóa, di chuyển hệ thống điện phải được triển khai đồng bộ, có mặt bằng đến đâu, thi công đến đó.

Đồng chí đề nghị xã Dũng Tiến đẩy nhanh kê khai, kiểm đếm, lập và phê duyệt phương án bồi thường đối với phần diện tích còn lại; tập trung xử lý những vấn đề phát sinh do điều chỉnh ranh giới, xác minh nguồn gốc đất, đất ở và công trình trên đất nông nghiệp, bảo đảm các mốc tiến độ đã đề ra.

Đối với xã Mường Vang, đồng chí yêu cầu đẩy nhanh việc hoàn thiện hồ sơ, phương án bồi thường; tăng cường tuyên truyền, đối thoại, tạo đồng thuận trong Nhân dân; khẩn trương hoàn thiện các thủ tục về thu hồi đất, cắm mốc và tái định cư.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn chuyên môn, tổng hợp tiến độ hằng tuần và kịp thời tham mưu UBND tỉnh xử lý các vấn đề vượt thẩm quyền. Các sở, ngành liên quan chủ động phối hợp, không để hồ sơ, thủ tục thuộc trách nhiệm của mình trở thành điểm nghẽn. Chủ đầu tư phải chủ động nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với địa phương, chuẩn bị đầy đủ điều kiện để triển khai dự án ngay khi có mặt bằng.

Mạnh Hùng