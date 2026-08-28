Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ công bố các quyết định về sắp xếp cơ sở giáo dục và công tác cán bộ

Chiều 28/8, Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ tổ chức hội nghị công bố các quyết định về sắp xếp cơ sở giáo dục trực thuộc và công tác cán bộ.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trịnh Thế Truyền trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng các đồng chí Hiệu trưởng.

Thực hiện chủ trương về tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục. Trên cơ sở phương án tổng thể, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề án sắp xếp các cơ sở giáo dục trực thuộc; UBND các xã, phường xây dựng và tổ chức thực hiện đề án sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn. Theo đó, sau sắp xếp, toàn tỉnh giảm từ 1.861 cơ sở giáo dục xuống còn 655 cơ sở giáo dục; giảm 1.206 cơ sở giáo dục (tương đương 64,8%).

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng các đồng chí Phó Hiệu trưởng.

Đối với các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, cấp THPT sau sắp xếp giảm từ 100 trường xuống còn 91 trường, giảm 9 trường (tương đương 9%). Khối giáo dục thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp giảm từ 33 trung tâm xuống còn 23 trung tâm, giảm 10 trung tâm (tương đương 30,3%). Khối giáo dục nghề nghiệp (bao gồm các trường thuộc UBND tỉnh và các sở) giảm từ 10 đơn vị xuống còn 5 đơn vị, giảm 5 đơn vị (tương đương 50%).

Tổng số đơn vị chịu tác động sắp xếp là 34 đơn vị (18 trường THPT, 1 trung tâm giáo dục thường xuyên, 15 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên). Tổng số đơn vị sau sắp xếp là 16 đơn vị (9 trường THPT, 7 trung tâm).

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tặng hoa tri ân các cán bộ quản lý tự nguyện xin làm giáo viên.

Về bố trí công tác đối với cán bộ quản lý sau sắp xếp: Đối với Hiệu trưởng, có 16 người tiếp tục giữ chức vụ, 9 người bố trí làm Phó Hiệu trưởng, 4 người bố trí làm giáo viên, 1 người nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP. Đối với Phó Hiệu trưởng, có 24 người tiếp tục giữ chức vụ, 38 người bố trí làm giáo viên.

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trịnh Thế Truyền ghi nhận tinh thần trách nhiệm cao, sự đồng thuận, quyết tâm của đội ngũ cán bộ quản lý các cấp. Trong đó, nhiều đồng chí Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng đã sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới hoặc chuyển công tác, chuyển từ nhiệm vụ quản lý sang giáo viên... Điều này thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước và tình yêu sâu sắc với nghề, với ngành Giáo dục và Đào tạo.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trịnh Thế Truyền phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cán bộ quản lý nhanh chóng ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ rõ ràng, xây dựng quy chế làm việc dân chủ, đoàn kết; quản lý, điều hành thống nhất toàn bộ hoạt động của nhà trường, các phân hiệu, điểm trường theo phân cấp; đổi mới tư duy quản lý, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tận dụng tối đa các nguồn lực sẵn có để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Các đơn vị cần thống nhất kế hoạch giáo dục, quản lý đội ngũ nhân sự, tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, hồ sơ, dữ liệu nhà trường đảm bảo khoa học, chính xác. Cùng với đó, cần chú trọng sắp xếp đội ngũ, bố trí hợp lý số lượng giáo viên, nhân viên giữa trường chính và các phân hiệu, giải quyết tình trạng thừa, thiếu cục bộ. Đặc biệt, tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác tư tưởng, lắng nghe và động viên kịp thời đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Lê Hoàng