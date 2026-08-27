Yên Lãng sẵn sàng cho năm học mới

Trước thềm năm học 2026-2027, các trường học trên địa bàn xã Yên Lãng đã chủ động rà soát, củng cố điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ và chuyên môn. Với tinh thần trách nhiệm, tận tâm, cán bộ, giáo viên nỗ lực xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện, tạo tâm thế để học sinh yên tâm đến trường, sẵn sàng bước vào năm học mới.

Giáo viên Trường THCS Lãng Công kiểm tra cơ sở vật chất, bàn ghế, chuẩn bị cho năm học mới.

Tại Trường THCS Lãng Công, năm học 2026-2027, nhà trường có 622 học sinh, trong đó 127 học sinh lớp 6. Cùng với rà soát cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên tập trung chuẩn bị chương trình, kế hoạch dạy học và phương pháp phù hợp với từng đối tượng học sinh.

Không chỉ chuẩn bị về chuyên môn, các thầy cô còn chú trọng tạo dựng môi trường học tập thân thiện. Với học sinh rụt rè, hoàn cảnh khó khăn hoặc chưa bắt nhịp với việc học, giáo viên kiên trì gần gũi, lắng nghe, động viên để các em thêm tự tin.

Thầy Nguyễn Huy Tùng - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lãng Công cho biết: “Là địa bàn còn nhiều khó khăn, cơ sở vật chất, điều kiện học tập và khả năng tiếp cận công nghệ của một bộ phận học sinh chưa đồng đều; một số gia đình còn khó khăn nên việc đồng hành cùng con trong học tập chưa được thường xuyên. Trường xác định không để khó khăn của địa bàn ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục, phấn đấu tạo môi trường học tập thân thiện, an toàn để học sinh yên tâm bước vào năm học mới”.

Là giáo viên trẻ mới về trường, với cô Nguyễn Thị Hiền Thu, năm học mới là cơ hội để học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và trưởng thành trong nghề. Cô Thu chia sẻ, bản thân sẽ chủ động nghiên cứu chương trình, chuẩn bị giáo án, học liệu và tìm hiểu đặc điểm học sinh để lựa chọn phương pháp giảng dạy phù hợp. Đồng thời học hỏi kinh nghiệm từ các thầy cô đi trước, gần gũi, tạo sự tin tưởng với học sinh.

Dù điều kiện còn khó khăn, cô tin rằng với sự đồng hành, hỗ trợ của Ban Giám hiệu và đồng nghiệp, bản thân sẽ từng bước nâng cao chuyên môn, cùng tập thể nhà trường chuẩn bị tốt các điều kiện, tạo môi trường để học sinh yên tâm học tập.

Tại Trường Mầm non Lãng Công, công tác chuẩn bị năm học mới bắt đầu từ những điều gần gũi: lớp học sạch sẽ, an toàn, những góc chơi thân thiện và sự sẵn sàng đón trẻ bằng tình yêu thương.

Giáo viên Trường Mầm non Lãng Công sắp xếp đồ dùng học tập, chuẩn bị các điều kiện đón trẻ trong năm học mới.

Năm học mới, trường có 346 trẻ, trong đó đón 78 trẻ mới. Đây là nhóm trẻ cần được quan tâm bởi nhiều em lần đầu xa gia đình, còn bỡ ngỡ với môi trường mới. Nhà trường đã rà soát, sửa chữa các hạng mục cần thiết; kiểm tra hệ thống điện, nước, quạt mát, đồ chơi ngoài trời và thiết bị dạy học. Các phòng học, nhà bếp, công trình vệ sinh và khuôn viên được tổng vệ sinh, khử khuẩn. Lớp học được trang trí theo hướng mở, thân thiện, tận dụng nguyên vật liệu tự nhiên, sẵn có tại địa phương.

Cô Lương Thị Bích Thủy - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Lãng Công cho biết: “Nhà trường xác định công tác chuẩn bị năm học mới phải được thực hiện đồng bộ, từ cơ sở vật chất, môi trường học tập đến đội ngũ và chuyên môn. Dù còn thiếu 4 giáo viên, tập thể nhà trường vẫn chia sẻ khó khăn, chủ động sắp xếp, phân công nhiệm vụ để bảo đảm hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ”.

Theo cô Thủy, 100% cán bộ, giáo viên đã hoàn thành các lớp bồi dưỡng chuyên môn, tập huấn đổi mới phương pháp giáo dục mầm non và kỹ năng chăm sóc, bảo vệ an toàn cho trẻ. Nhà trường cũng chỉ đạo 100% giáo viên tham gia “Bình dân học vụ số”, từng bước nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ trong công việc.

Trong lớp học, giáo viên tận dụng những nguyên vật liệu sẵn có như giấy bìa, lõi ngô, vỏ lạc, miếng gỗ... để làm đồ dùng, đồ chơi. Cách làm vừa tiết kiệm chi phí, vừa tạo ra những sản phẩm gần gũi, giúp trẻ có thêm cơ hội khám phá, trải nghiệm.

Giáo viên Trường Mầm non Lãng Công quét dọn, vệ sinh trường lớp, sẵn sàng đón trẻ vào năm học mới.

Cô Hoàng Thị Lợi - giáo viên Trường Mầm non Lãng Công chia sẻ: “Điều tôi trăn trở nhất là làm sao để mỗi trẻ đều được đến trường đầy đủ và có điều kiện học tập, vui chơi tốt nhất, nhất là những trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, giáo viên phải kiên trì, yêu thương và gần gũi để các con cảm nhận trường học cũng là một nơi an toàn, thân thuộc”.

Với trẻ nhỏ, mỗi ngày đến trường là một hành trình làm quen. Giáo viên đón trẻ bằng sự nhẹ nhàng, trò chuyện, động viên; với những trẻ còn khóc hoặc chưa quen lớp, cô kiên trì dỗ dành, tạo cảm giác an toàn. Những trò chơi, bài hát, hoạt động vận động đơn giản được chuẩn bị để giúp trẻ nhanh chóng hòa nhập với cô và các bạn.

Bước vào năm học 2026 - 2027, các nhà trường ở Yên Lãng đặt mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, duy trì sĩ số, tạo môi trường học tập an toàn, thân thiện. Với đội ngũ giáo viên, khó khăn của địa bàn không phải lý do để giảm đi trách nhiệm mà càng thôi thúc các thầy cô nỗ lực nhiều hơn.

Bước vào năm học 2026 - 2027, các trường học ở Yên Lãng hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, duy trì sĩ số, xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện. Với đội ngũ giáo viên, khó khăn của địa bàn không phải là lý do để giảm đi trách nhiệm mà càng thôi thúc các thầy cô nỗ lực nhiều hơn.

Dương Chung