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Xã Thổ Tang công bố quyết định thành lập các trường học và triển khai nhiệm vụ năm học mới

Ngày 28/8, Đảng ủy - UBND xã Thổ Tang tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2025 - 2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026 - 2027; công bố quyết định thành lập các trường học, các tổ chức Đảng trực thuộc và công tác cán bộ.

&nbsp;Xã Thổ Tang công bố quyết định thành lập các trường học và triển khai nhiệm vụ năm học mớiCác đồng chí Thường trực Đảng ủy xã Thổ Tang tặng hoa chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường học trực thuộc UBND xã.

Năm học 2025-2026, giáo dục xã Thổ Tang đã đạt kết quả nổi bật ở cả ba cấp học. Chất lượng giáo dục đại trà được duy trì vững chắc, giáo dục mũi nhọn đạt kết quả tích cực với 64 giải học sinh giỏi cấp xã và 40 giải cấp tỉnh ở bậc THCS; xã xếp thứ 14/148 xã, phường trong toàn tỉnh về kết quả thi vào lớp 10 THPT. Cùng với đó, 12/13 trường trên địa bàn xã đạt chuẩn quốc gia, trong đó 7 trường đạt chuẩn mức độ 2.

Thực hiện chủ trương sắp xếp các cơ sở giáo dục, xã Thổ Tang đã sắp xếp, tổ chức lại 13 trường công lập trên địa bàn thành 4 trường; số cán bộ quản lý giảm từ 29 người xuống 17 người. Đặc biệt, 19 cán bộ quản lý đã tự nguyện xin thôi giữ chức vụ hoặc nhận vị trí thấp hơn, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận vì lợi ích chung.

Hội nghị đã công bố quyết định thành lập các trường học trực thuộc UBND xã Thổ Tang; quyết định thành lập các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng ủy xã và các quyết định về công tác cán bộ. Đây là những nội dung có ý nghĩa quan trọng, góp phần kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tạo nền tảng để các nhà trường ổn định tổ chức, triển khai hiệu quả nhiệm vụ năm học 2026 - 2027.

Hoàng Thủy


Hoàng Thủy

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Thi vào lớp 10 THPT THCS Triển khai nhiệm vụ Trường học Thành lập Công tác cán bộ quyết định Tổ chức đảng Quản lý nhà nước Công bố
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