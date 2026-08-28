Nâng cao năng lực quản lý chuyên môn trong cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục

Ngày 28/8, tại phường Vĩnh Phúc, Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ tổ chức hội nghị nâng cao năng lực quản lý chuyên môn trong các cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục. Tham dự có 450 đại biểu là cán bộ phòng Văn hóa - Xã hội các xã, phường, đại diện các cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Đại diện Phòng Giáo dục Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2025-2026 và triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027 đối với giáo dục mầm non độc lập tư thục trên địa bàn tỉnh.

Trong chương trình hội nghị, Ban tổ chức phổ biến các nội dung liên quan đến quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu giáo dục mầm non độc lập tư thục; quản lý chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe và bảo đảm an toàn cho trẻ; hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn gắn với phát triển năng lực nghề nghiệp và chăm sóc sức khỏe tinh thần cho giáo viên...

Các đại biểu cũng dành nhiều thời gian để trao đổi về những khó khăn, vướng mắc, chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục trong giai đoạn hiện nay.

Hội nghị nhằm nâng cao năng lực quản trị, chuyên môn của đội ngũ cán bộ quản lý, chủ cơ sở và giáo viên, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục.

Thu Hoài - Trường Giang