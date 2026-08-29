Khẩn trương điều tra, làm rõ vụ nổ tại khu nhà trọ ở xã Bình Xuyên làm 4 người thương vong

Khoảng 13 giờ 10 phút ngày 29/8, trên địa bàn xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ xảy ra vụ nổ tại khu nhà trọ do bà Phạm Thị Thủy làm chủ. Hậu quả làm 2 người tử vong và 2 người bị thương nặng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu thăm hỏi, động viên người bị thương trong vụ nổ tại xã Bình Xuyên đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khu nhà trọ nơi xảy ra vụ nổ thuộc thôn Phục Khải, xã Bình Xuyên, do bà Phạm Thị Thủy đứng tên đăng ký hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú và hoạt động từ năm 2025.

Khoảng 13 giờ 10 phút ngày 29/8, tiếng nổ lớn phát ra từ phòng trọ số 404 tại tầng 4 của tòa nhà. Vụ nổ khiến toàn bộ phòng 404 cùng hai phòng liền kề là 403 và 405 bị hư hỏng hoàn toàn, một số phòng xung quanh bị ảnh hưởng.

Ngay sau vụ việc, các nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc cấp cứu, điều trị. Vụ việc khiến 1 nam thanh niên tử vong tại hiện trường, 1 nam thanh niên tử vong trong bệnh viện và 2 người khác bị thương nặng.

Công an tỉnh Phú Thọ xác định nguyên nhân sơ bộ do các nạn nhân thực hiện hành vi tự chế pháo nổ, trong quá trình thao tác dẫn đến phát nổ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu đề nghị Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc huy động tối đa nhân lực, trang thiết bị, tập trung cứu chữa nạn nhân.

Đến thăm các nạn nhân đang được điều trị tích cực, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc huy động tối đa nhân lực, trang thiết bị, tập trung cứu chữa, chăm sóc các nạn nhân.

Đồng chí đề nghị Công an tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật. Sở Nội vụ và các sở, ngành liên quan hỗ trợ các nạn nhân bị thương và gia đình có nạn nhân tử vong. Cấp uỷ, chính quyền xã Bình Xuyên hỗ trợ những công nhân đang ở trọ trong khu vực xảy ra vụ việc nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Thúy Hường