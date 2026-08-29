Lạc Sơn vững bước vào năm học mới

Với nền tảng chất lượng giáo dục được duy trì, cơ sở vật chất, trang thiết bị trường lớp từng bước được đầu tư, hoàn thiện, các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã Lạc Sơn đã sẵn sàng bước vào năm học mới 2026 - 2027.

Trường TH&THCS Vụ Bản (xã Lạc Sơn) kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học trước khi bước vào năm học mới.

Đồng chí Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND xã Lạc Sơn cho biết: Năm học 2025 - 2026, giáo dục địa phương đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực, từ giáo dục mầm non (GDMD), phổ thông đến chuyển đổi số, đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Toàn xã có 12 cơ sở giáo dục (CSGD) công lập và 1 CSGD tư thục, với 183 nhóm, lớp và hơn 5.300 học sinh. Đối với GDMN, các trường bảo đảm an toàn cho trẻ; 100% trẻ được theo dõi, đánh giá sự phát triển theo mục tiêu Chương trình GDMN; 100% trẻ 5 tuổi hoàn thành Chương trình, đủ điều kiện chuẩn bị vào lớp 1.

Ở cấp tiểu học (TH), các trường tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Năm học 2025 - 2026, số học sinh đạt mức đánh giá hoàn thành xuất sắc chiếm 16,9%; hoàn thành tốt chiếm 21,6%, hoàn thành chiếm 59,4%. Đỗi với giáo dục THCS, các trường chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, tăng cường hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp và chuyển đổi số. Tỷ lệ học sinh đạt mức tốt, khá trong học tập là 45%, tỷ lệ học sinh đạt mức tốt, khá trong rèn luyện đạt 98,3%.

Chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục được quan tâm. Tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh, có 4 em đạt giải Ba, 15 em đạt giải Khuyến khích. Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp tỉnh có 2 giáo viên đạt giải Nhì, 1 giáo viên đạt giải Khuyến khích. Các trường tích cực tham gia các sân chơi, cuộc thi trực tuyến như Violympic, IOE, Trạng Nguyên Tiếng Việt..., trong đó có 1 em đạt giải Bạc, 49 em được công nhận.

UBND xã Lạc Sơn tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi các cấp năm học 2025 - 2026.

Cùng với nâng cao chất lượng giáo dục, cơ sở vật chất trường lớp được quan tâm đầu tư, nâng cấp, sửa chữa theo hướng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông và nâng cao chất lượng giáo dục. Nhiều nguồn lực từ ngân sách nhà nước và xã hội hóa được huy động để cải tạo trường, lớp học, bổ sung thiết bị dạy học, xây dựng môi trường giáo dục xanh, sạch, đẹp, an toàn; duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia.

Chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh trong quản lý, điều hành, giảng dạy và học tập. Các nhà trường khai thác hiệu quả phần mềm quản lý giáo dục, cơ sở dữ liệu ngành và các nền tảng số phục vụ công tác chuyên môn. Đội ngũ cán bộ, giáo viên cơ bản ổn định về số lượng, từng bước nâng cao năng lực chuyên môn.

Đồng chí Trần Thị Lê - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Lạc Sơn chia sẻ: “Trong bối cảnh vừa sắp xếp, tổ chức lại hệ thống trường học, các CSGD tập trung hoàn thiện những điều kiện cần thiết để năm học mới diễn ổn định, an toàn. Các trường chỉnh trang khuôn viên, vệ sinh trường lớp, kiểm tra phòng học, trang thiết bị dạy học, đồng thời chủ động phương án đón học sinh trở lại trường”

Điểm Trường Mầm non Liên Vũ sắp xếp, bổ sung đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị đón trẻ đến trường.

Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh, lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 được tổ chức thống nhất vào sáng ngày 5/9. Các trường tổ chức khai giảng trang trọng, ngắn gọn, thiết thực, tiết kiệm, lấy học sinh làm trung tâm, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong ngày đầu năm học.

Trước diễn biến thời tiết, mưa bão còn phức tạp, các trường học chủ động cập nhật dự báo, kiểm tra mái che, cây xanh, hệ thống điện, phòng học và các hạng mục có nguy cơ mất an toàn; sẵn sàng phương án điều chỉnh hoạt động khi thời tiết diễn biến bất lợi.

Cùng với đó, các CSGD phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng và cha mẹ học sinh bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông khu vực cổng trường, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm, nhất là tại các trường tổ chức ăn bán trú.

Với nền tảng chất lượng giáo dục được duy trì, cơ sở vật chất từng bước hoàn thiện và sự chủ động của các nhà trường, thầy và trò xã Lạc Sơn đã sẵn sàng bước vào năm học 2026 - 2027 với tâm thế tự tin, phấn khởi, quyết tâm đạt những kết quả cao hơn.

Bùi Minh