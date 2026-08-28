Xã Sơn Đông giảm từ 12 trường học xuống còn 3 trường sau sắp xếp các trường công lập

Chiều 28/8, xã Sơn Đông tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2025-2026 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2026-2027.

Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2025-2026 được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Năm học 2025-2026, công tác giáo dục và đào tạo trên địa bàn xã Sơn Đông được duy trì ổn định, chất lượng giáo dục toàn diện từng bước nâng cao, chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực.

Ở cấp THCS, toàn xã có 30 học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh (1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 7 giải Ba, 19 giải Khuyến khích), xếp thứ 33/148 xã, phường trong tỉnh. Học sinh xã Sơn Đông cũng đạt giải tại cuộc thi khoa học kỹ thuật và cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp.

Đáng chú ý, trong kỳ thi vào lớp 10 năm học 2026-2027, có 416/534 học sinh lớp 9 của xã trúng tuyển vào các trường THPT, đạt 78,05%. Nhiều học sinh đạt thành tích thủ khoa, á khoa đầu vào các trường THPT trên địa bàn.

Cùng với nâng cao chất lượng dạy và học, xã Sơn Đông chú trọng xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. Đến cuối năm học, 11/12 trường công lập duy trì trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 91,7%, trong đó có 5 trường đạt chuẩn mức độ 2.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Sơn Đông trao quyết định thành lập Trường Tiểu học Đỗ Khắc Chung.

Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2026-2027, xã Sơn Đông xác định tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học. Cùng với đó, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tại hội nghị, xã Sơn Đông công bố quyết định sắp xếp, tổ chức bộ máy và công tác cán bộ đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn. Sau sắp xếp, toàn xã giảm từ 12 trường học xuống còn 3 trường.

Thu Hoài - Hà Giang