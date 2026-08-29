Đổi mới để nâng cao chất lượng giáo dục

Sau hợp nhất, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Phú Thọ đứng trước yêu cầu nhanh chóng ổn định tổ chức, tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học. Năm học 2026-2027, toàn ngành tập trung củng cố nền nếp, sắp xếp lại nguồn lực, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng môi trường an toàn. Chuẩn bị vào năm học mới, phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ có cuộc trao đổi với Nhà giáo Ưu tú Phùng Quốc Lập - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT về những nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm học mới.

Học sinh Trường Tiểu học Chí Đám được tiếp cận tri thức số qua giờ thực hành Tin học.

Phóng viên: Thưa đồng chí, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị các điều kiện cho năm học 2026-2027 trên địa bàn tỉnh được triển khai như thế nào?

Nhà giáo Ưu tú Phùng Quốc Lập: Ngành xác định năm học 2026-2027 có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp tục ổn định tổ chức, nâng cao chất lượng giáo dục sau hợp nhất; đồng thời vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Vì vậy, ngay từ sớm, Sở GD&ĐT đã chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; chỉ đạo các cơ sở giáo dục (CSGD) rà soát toàn diện các điều kiện về đội ngũ, mạng lưới trường lớp, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, sách giáo khoa, tuyển sinh và các điều kiện bảo đảm an toàn trường học.

Sở đã chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch tuyển sinh đầu cấp, giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6, lớp 10, hướng dẫn các CSGD tổ chức tuyển sinh đúng quy định, phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương, đơn vị. Đây là một trong những nhiệm vụ được triển khai sớm nhằm bảo đảm học sinh có điều kiện nhập học ổn định ngay từ đầu năm học. Về đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, ngành đã có sự chuẩn bị từ năm học 2025-2026 với quy mô khá lớn. Kết quả đã tuyển được 29 sinh viên tốt nghiệp đại học xuất sắc, tuyển dụng mới 1.335 giáo viên, tiếp nhận 1.053 biên chế nhân viên các cấp học và giáo viên mầm non. Đây là nguồn bổ sung quan trọng cho các CSGD sau sắp xếp, góp phần khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên, tạo điều kiện thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mới.

Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, ngành tiếp tục rà soát thực trạng từng địa bàn, ưu tiên nguồn lực cho những nơi còn khó khăn, vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, bổ sung phòng học bộ môn, thiết bị dạy học và hạ tầng số. Về chuyển đổi số, ngành tiếp tục đẩy mạnh sử dụng học bạ số, hồ sơ số, các nền tảng quản trị nhà trường và phát triển hệ sinh thái học liệu số dùng chung toàn tỉnh; đồng thời tăng cường bồi dưỡng năng lực số cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý; coi STEM, ngoại ngữ, tin học và kỹ năng số là những năng lực nền tảng trong giai đoạn mới.

Công tác chuẩn bị cho năm học không chỉ tập trung vào “đủ điều kiện để dạy và học”, mà còn phải bảo đảm an toàn và khả năng ứng phó với các tình huống phát sinh. Ngành yêu cầu các CSGD chủ động phương án bảo đảm an ninh, an toàn trường học, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và các tình huống bất thường; đồng thời chuẩn bị đầy đủ nhân lực, cơ sở vật chất, thiết bị, sách giáo khoa và các nguồn lực cần thiết trước khi bước vào năm học mới.

Mục tiêu của công tác chuẩn bị năm học 2026-2027 là bảo đảm đủ, đồng bộ, ổn định và chất lượng, để tất cả các CSGD, kể cả ở địa bàn khó khăn, khi bước vào năm học mới với tâm thế chủ động về đội ngũ, cơ sở vật chất và các điều kiện tổ chức dạy học.

Phóng viên: Để hoạt động của các nhà trường ổn định ngay từ đầu năm học, ngành GD&ĐT đã có những giải pháp gì thưa đồng chí?

Nhà giáo Ưu tú Phùng Quốc Lập: Để sớm ổn định, ngành GD&ĐT triển khai đồng bộ các giải pháp, ưu tiên bảo đảm đủ điều kiện tổ chức dạy học ngay từ ngày đầu năm học; ổn định đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên; bố trí lớp học, phòng học, thiết bị dạy học và các điều kiện phục vụ học sinh. Thực hiện rà soát và có phương án điều tiết, bố trí phù hợp, không để việc sắp xếp tổ chức bộ máy dẫn đến thiếu giáo viên làm ảnh hưởng đến chương trình giáo dục, quyền lợi và điều kiện học tập của học sinh. Đối với những nơi thay đổi điểm trường hoặc phương thức tổ chức dạy học, rà soát cụ thể khoảng cách đi lại, điều kiện giao thông, đặc biệt đối với học sinh mầm non, tiểu học và học sinh ở địa bàn khó khăn. Trường hợp cần thiết phải có phương án hỗ trợ phù hợp, bảo đảm học sinh đến trường an toàn, thuận lợi và duy trì tỷ lệ chuyên cần. Tăng cường ứng dụng dữ liệu và chuyển đổi số trong quản lý sau sắp xếp, đẩy mạnh vai trò của người đứng đầu và công tác điều hành trong giai đoạn chuyển tiếp. Quy mô trường tăng lên, việc quản lý học sinh, đội ngũ, cơ sở vật chất, lớp học và kết quả giáo dục cũng đòi hỏi phải được thực hiện thống nhất, chính xác và kịp thời.

Phóng viên: Thưa đồng chí, trong năm học 2026-2027, ngành GD&ĐT tập trung những nhiệm vụ trọng tâm nào để nâng cao chất lượng giáo dục, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng môi trường học tập an toàn, hiệu quả?

Nhà giáo Ưu tú Phùng Quốc Lập: Trong bối cảnh ngành GD&ĐT vừa thực hiện sắp xếp, hợp nhất với quy mô rất lớn, chúng tôi xác định tinh thần xuyên suốt là “ổn định để phát triển, đổi mới để nâng cao chất lượng, chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả quản trị và lấy người học làm trung tâm”. Theo đó, ngành tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018; đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục đại trà đồng thời phát triển giáo dục mũi nhọn. Ngành tiếp tục đổi mới quản trị giáo dục gắn với chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo; xây dựng đội ngũ nhà giáo bảo đảm đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, từng bước nâng cao chất lượng. Ưu tiên nguồn lực cho những địa bàn còn khó khăn; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, nhân văn; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và bảo đảm vận hành thông suốt mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đồng thời, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực cán bộ quản lý giáo dục, nhất là cán bộ cấp xã; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn và hỗ trợ CSGD. Tiếp tục rà soát mạng lưới CSGD theo hướng tinh gọn, hiệu quả gắn chặt với bảo đảm chất lượng, đội ngũ, cơ sở vật chất và điều kiện dạy học.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Hạnh Thúy (thực hiện)