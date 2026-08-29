Thông báo thi tuyển viên chức năm 2026

Trung tâm Điều dưỡng - Phục hồi chức năng tâm thần Việt Trì thông báo thi tuyển viên chức năm 2026 như sau:

1. Số lượng người làm việc cần tuyển: 09 người.

2. Số lượng người, tiêu chuẩn, điều kiện từng vị trí việc làm cụ thể như sau:

Stt Vị trí việc làm Mã số CDNN Số lượng tuyển dụng Tiêu chuẩn về văn bằng, CC theo khung năng lực VTVL Yêu cầu về tin học, ngoại ngữ 1 Bác sĩ bậc 3 (Bác sĩ hạng III) V.08.01.03 02 - Có bằng tốt nghiệp bác sĩ nhóm ngành Y học trở lên (trừ ngành y học dự phòng). - Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ hoặc có giấy phép (chứng chỉ) hành nghề khám bệnh, chữa bệnh + Có chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương trở lên. + Có chứng chỉ tiếng Anh bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc dùng cho Việt Nam theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT hoặc tương đương trở lên Hoặc có kết quả “Đạt” khi tham gia sát hạch, đánh giá năng lực tiếng Anh bậc 3 do Hội đồng thi tuyển tổ chức. 2 Điều dưỡng bậc 3 (Điều dưỡng hạng III) V.08.05.12 02 - Có bằng tốt nghiệp Đại học ngành Điều dưỡng trở lên. - Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hoặc có giấy phép (chứng chỉ) hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Điều dưỡng bậc 2 (Điều dưỡng hạng IV) V.08.05.13 01 - Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng Điều dưỡng trở lên. - Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hoặc có giấy phép (chứng chỉ) hành nghề khám bệnh, chữa bệnh + Có chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương trở lên; + Có chứng chỉ tiếng Anh bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc dùng cho Việt Nam theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT hoặc tương đương trở lên Hoặc có kết quả “Đạt” khi tham gia sát hạch, đánh giá năng lực tiếng Anh bậc 2 do Hội đồng thi tuyển tổ chức. 3 Dược bậc 2 (Dược hạng IV) V.08.08.23 01 - Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng Dược trở lên. - Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược hoặc có chứng chỉ hành nghề dược (dùng cho các hạng chức danh dược) 4 Kỹ thuật y bậc 2 (Kỹ thuật y hạng IV) V.08.07.19 01 - Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học trở lên. - Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y hoặc có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh hoặc có giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Không yêu cầu 5 Công tác xã hội bậc 2 (Nhân viên công tác xã hội) V.09.04.03 01 - Tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc các chuyên ngành công tác xã hội, xã hội học, tâm lý học, giáo dục đặc biệt hoặc các chuyên ngành khoa học xã hội phù hợp với nhiệm vụ công tác xã hội. Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xã hội do cơ sở đào tạo hoặc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp theo chương trình do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành hoặc có chứng chỉ sơ cấp ngành công tác xã hội - Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội. + Có chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương trở lên; + Có chứng chỉ tiếng Anh bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc dùng cho Việt Nam theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT hoặc tương đương trở lên Hoặc có kết quả “Đạt” khi tham gia sát hạch, đánh giá năng lực tiếng Anh bậc 1 do Hội đồng thi tuyển tổ chức. 6 Tổ chức cán bộ, thi đua, khen thưởng bậc 3 (Chuyên viên về quản lý nguồn nhân lực) 01.003 01 - Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành: Quản lý công, Hành chính, Luật, Tổ chức xây dựng Đảng, kinh tế lao động, quản trị nhân lực - Quản lý nhà nước chương trình chuyên viên hoặc tương đương trở lên. + Có chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương trở lên; + Có chứng chỉ tiếng Anh bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc dùng cho Việt Nam theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT hoặc tương đương trở lên Hoặc có kết quả “Đạt” khi tham gia sát hạch, đánh giá năng lực tiếng Anh bậc 2 do Hội đồng thi tuyển tổ chức.

3. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển 02 vòng theo quy định.

a, Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức chung.

b, Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

4. Thời gian và địa điểm thi tuyển

- Thời gian: Dự kiến trong tháng 10/2026.

- Địa điểm: Sẽ thông báo cụ thể khi triệu tập.

5. Hồ sơ, địa chỉ tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

- Người đăng ký dự thi tuyển viên chức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 259/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ.

- Địa chỉ tiếp nhận Phiếu đăng ký dự thi tuyển: Văn phòng, Trung tâm Điều dưỡng - Phục hồi chức năng tâm thần Việt Trì (Số 02, ngõ 2824 Đại lộ Hùng Vương, phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ) hoặc gửi theo đường bưu chính hoặc gửi qua địa chỉ email: dieuduongtamthanviettri@gmail.com.

Số điện thoại liên hệ: 0384.476472.

Thong_bao_so_12_ve_thi_tuyen_vien_chuc_nam_2026.pdf