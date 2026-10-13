Từ 10/11, không cấp phép tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống, giáo dục ngoài giờ chính khóa

Kể từ ngày 10/11/2026, cơ sở giáo dục không thực hiện thủ tục cấp phép tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa theo Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT.

Các hoạt động giáo dục kỹ năng sống được thực hiện theo hợp đồng đã ký trước 10/11/2026, cơ sở giáo dục được tiếp tục thực hiện cho đến khi kết thúc năm học 2026-2027.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 85/2026/TT-BGDĐT ngày 30/9/2026 quy định về tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học tại các cơ sở giáo dục phổ thông.

Theo đó, hoạt động giáo dục tăng cường là hoạt động giáo dục do cơ sở giáo dục tổ chức ngoài thời lượng hoạt động giáo dục chính khóa, nhằm bổ sung nội dung giáo dục cần thiết, tăng cường thực hành, trải nghiệm, vận dụng kiến thức, phát triển phẩm chất, năng lực người học theo mục tiêu Chương trình giáo dục phổ thông; được tổ chức trong thời gian dạy học 02 buổi/ngày hoặc thời gian dạy học theo lộ trình dạy học 02 buổi/ngày đối với cơ sở giáo dục chưa đủ điều kiện.

Hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học là hoạt động giáo dục do cơ sở giáo dục tổ chức ngoài thời gian thực hiện hoạt động giáo dục chính khóa và hoạt động giáo dục tăng cường nhằm đáp ứng nhu cầu, năng khiếu, sở thích theo định hướng phát triển cá nhân của người học, trên cơ sở tự nguyện của người học, cha mẹ hoặc người giám hộ của người học.

Thông tư này quy định về tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học tại các cơ sở giáo dục phổ thông, bao gồm: nguyên tắc tổ chức hoạt động; nội dung và hình thức tổ chức hoạt động; yêu cầu tổ chức hoạt động; cơ chế tài chính; trách nhiệm quản lý; thanh tra, kiểm tra, thi đua, khen thưởng và xử lý vi phạm.

Các hoạt động giáo dục kỹ năng sống được thực hiện theo hợp đồng đã ký trước 10/11/2026, cơ sở giáo dục được tiếp tục thực hiện cho đến khi kết thúc năm học 2026-2027

Về quy định chuyển tiếp, Thông tư nêu rõ, đối với các hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa đã được phê duyệt nội dung hoặc đang triển khai thực hiện theo các văn bản, hợp đồng đã ký kết trước ngày 10/11/2026, cơ sở giáo dục được tiếp tục thực hiện cho đến khi kết thúc năm học 2026-2027 với điều kiện nội dung, hình thức tổ chức, mức thu và các điều kiện bảo đảm thực hiện không trái với quy định của Thông tư này và pháp luật có liên quan.

Trường hợp không phù hợp thì cơ sở giáo dục có trách nhiệm điều chỉnh theo quy định của Thông tư này kể từ ngày 10/11/2026; việc điều chỉnh, chấm dứt hợp đồng (nếu có) thực hiện theo quy định của pháp luật và thỏa thuận giữa các bên, bảo đảm quyền lợi của người học.

Kể từ ngày 10/11/2026, cơ sở giáo dục không thực hiện thủ tục cấp phép tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa theo Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT; giấy phép đã được cấp tiếp tục được sử dụng để thực hiện các hoạt động cho đến khi kết thúc năm học 2026-2027.

Theo baochinhphu.vn