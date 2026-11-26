Bình Phú kiểm tra, xử lý vi phạm tại Công ty TNHH Thương mại Ngọc Tuấn Phú Thọ

Trước phản ánh của người dân và các cơ quan báo chí về hoạt động có dấu hiệu gây ô nhiễm môi trường tại khu vực bến, bãi của Công ty TNHH Thương mại Ngọc Tuấn Phú Thọ (thuộc khu 3, xã Bình Phú), UBND xã Bình Phú đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiến hành kiểm tra, xác minh, đồng thời yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan khắc phục những tồn tại và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật.

Qua kiểm tra, xác minh, Công ty TNHH Thương mại Ngọc Tuấn Phú Thọ đã cho Công ty TNHH Thương mại Hùng Cường Ceramic thuê mặt bằng tại khu vực bến, bãi để lắp đặt máy móc, thiết bị phục vụ việc sàng lọc đất.Tuy nhiên, việc lắp đặt thiết bị và tổ chức sàng lọc đất tại đây còn liên quan đến một số vấn đề về thủ tục pháp lý, mục đích sử dụng đất, xây dựng, lắp đặt máy móc, thiết bị và bảo vệ môi trường. Các đơn vị chưa hoàn thiện đầy đủ thủ tục, điều kiện cần thiết theo quy định.Việc triển khai sàng lọc đất khi các thủ tục liên quan chưa được hoàn thiện tiềm ẩn nguy cơ gây tác động đến môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của người dân khu vực xung quanh.

Trước những tồn tại trên, ngày 20/11/2026, UBND xã Bình Phú đã ban hành văn bản số 1178/UBND - KT yêu cầu Công ty TNHH Thương mại Ngọc Tuấn Phú Thọ chấm dứt hoạt động sàng lọc đất khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Những vi phạm tại Công ty TNHH Thương mại Ngọc Tuấn Phú Thọ kéo dài đã gây bức xúc trong Nhân dân.

Ngày 25/11/2026, lãnh đạo UBND xã, Phòng Kinh tế, Phòng Nông nghiệp - Môi trường, Công an xã Bình Phú, đại diện khu dân cư, Công ty TNHH Thương mại Ngọc Tuấn Phú Thọ và Công ty TNHH Thương mại Hùng Cường Ceramic đã tiến hành kiểm tra thực địa, xác minh, đo đạc và ghi nhận hiện trạng khu vực hoạt động sàng lọc đất; đồng thời kiểm tra, giám sát việc tháo dỡ các công trình, máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động sàng lọc đất tại khu vực bến, bãi.

Tại thời điểm kiểm tra ngày 25/11, doanh nghiệp đang triển khai tháo dỡ nhà xưởng, các hạng mục công trình và thiết bị phục vụ sản xuất, trong đó có hệ thống lọc ép thủy lực, máy móc sàng lọc đất và hệ thống đường điện.

Sau khi tiến hành kiểm tra, UBND xã Bình Phú đã yêu cầu công ty khẩn trương khắc phục những tồn tại kéo dài.

Đại diện các cơ quan chuyên môn, Công an xã và khu dân cư đã trực tiếp kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện; lập biên bản ghi nhận hiện trạng, làm cơ sở theo dõi, đôn đốc doanh nghiệp hoàn thành việc tháo dỡ, khắc phục các tồn tại theo yêu cầu của chính quyền địa phương.

Công ty TNHH Thương mại Ngọc Tuấn Phú Thọ thực hiện tháo dỡ cơ sở vật chất có vi phạm tại cơ sở sản xuất thuộc khu 3.

Thời gian tới, xã Bình Phú sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động tại khu vực bến, bãi; yêu cầu Công ty TNHH Thương mại Ngọc Tuấn Phú Thọ và Công ty TNHH Thương mại Hùng Cường Ceramic nghiêm túc thực hiện việc tháo dỡ các công trình, máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động sàng lọc đất chưa bảo đảm điều kiện pháp lý; chấm dứt hoạt động khi chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

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