Công ty dừng hoạt động, hàng chục công nhân bị nợ lương, vướng mắc chế độ bảo hiểm

Hai tháng chưa được nhận lương, doanh nghiệp dừng hoạt động, các chế độ liên quan đến hợp đồng lao động và bảo hiểm xã hội chưa được giải quyết rõ ràng. Đó là những nội dung được tập thể công nhân Công ty TNHH Công nghiệp Lang YUE, Khu công nghiệp Đồng Lạng, xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ phản ánh trong đơn gửi Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ.

Hai tháng chưa nhận lương, đời sống công nhân gặp khó khăn

Theo đơn kiến nghị của tập thể công nhân Công ty TNHH Công nghiệp Lang YUE, doanh nghiệp chưa thanh toán tiền lương tháng 9 và tháng 10/2026.

Mặc dù người lao động nhiều lần kiến nghị với Ban Giám đốc và lãnh đạo công ty nhưng chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng. Đến đầu tháng 11/2026, doanh nghiệp dừng hoạt động, khiến những vướng mắc về tiền lương và chế độ của người lao động chưa được giải quyết.

Ngày 17/11, có mặt tại Công ty TNHH Công nghiệp Lang YUE, phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ ghi nhận nhà xưởng đã đóng cửa, nhiều công nhân tập trung tại sân công ty để tìm hiểu việc giải quyết tiền lương và các chế độ liên quan.

Theo phản ánh, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực may balô, quần áo, có khoảng 70 công nhân thường xuyên, với mức thu nhập từ 6-7 triệu đồng/người/tháng, chưa kể tiền làm thêm. Đây là nguồn thu nhập chính của nhiều gia đình.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, do thiếu đơn hàng, hoạt động sản xuất gặp khó khăn, việc trả lương cho công nhân liên tục bị chậm.

Một số người lao động cho biết, trước đây công việc và thu nhập tương đối ổn định. Khi đơn hàng giảm, công nhân không có đủ việc làm, tiền lương cũng bắt đầu bị chậm thanh toán. Mỗi lần người lao động kiến nghị, doanh nghiệp đều khất nhưng không đưa ra thời hạn trả lương cụ thể.

Hai tháng liên tiếp không có thu nhập khiến nhiều gia đình công nhân rơi vào cảnh khó khăn. Các khoản chi tiêu sinh hoạt, tiền học của con, tiền vay và những nghĩa vụ tài chính vẫn phải duy trì, trong khi nguồn thu nhập chính bị gián đoạn.

Đặc biệt, thời điểm cuối năm, áp lực kinh tế càng lớn đối với những lao động phụ thuộc hoàn toàn vào tiền lương hằng tháng. Không ít người mong muốn tiếp tục có việc làm ổn định nhưng trước tình trạng doanh nghiệp dừng hoạt động, họ buộc phải tìm kiếm công việc mới để bảo đảm cuộc sống.

Công nhân công ty TNHH Công nghiệp Lang YUE tập trung ở sân công ty.

Doanh nghiệp đóng cửa, quyền lợi người lao động chưa được làm rõ

Điều khiến công nhân lo lắng không chỉ là tiền lương chưa được thanh toán mà còn là tình trạng hợp đồng lao động và các chế độ liên quan sau khi doanh nghiệp dừng hoạt động.

Theo phản ánh, việc ngừng sản xuất không được doanh nghiệp thông báo trực tiếp, đầy đủ. Thông tin chủ yếu được chuyển qua nhóm Zalo của các trưởng, phó tổ sản xuất.

Người lao động không được giải thích rõ công ty tạm ngừng sản xuất hay chấm dứt hoạt động, cũng như phương án giải quyết đối với những người đang có hợp đồng lao động.

Theo tìm hiểu, công nhân đều có hợp đồng lao động ký kết với doanh nghiệp. Tuy nhiên, khi công ty đóng cửa, bộ phận nhân sự chỉ đưa ra một văn bản thông báo chấm dứt hợp đồng nhưng không có chữ ký của giám đốc và con dấu công ty.

Điều này khiến người lao động chưa xác định rõ tình trạng hợp đồng, ảnh hưởng đến việc tìm kiếm công việc mới và giải quyết các quyền lợi liên quan.

Bên cạnh đó, nhiều công nhân phản ánh những vướng mắc trong việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội. Theo người lao động, doanh nghiệp chưa hoàn tất các thủ tục liên quan đến quá trình tham gia bảo hiểm, gây khó khăn khi họ chuyển sang làm việc tại doanh nghiệp khác.

Những phản ánh trên cho thấy việc doanh nghiệp dừng hoạt động đang đặt ra nhiều vấn đề cần được làm rõ, từ nghĩa vụ thanh toán tiền lương đến tình trạng hợp đồng lao động và việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội.

Trong khi chưa có thông tin chính thức về phương án giải quyết, người lao động vừa gặp khó khăn về thu nhập trước mắt, vừa lo lắng về quyền lợi lâu dài.

Công ty đã đóng cửa từ đầu tháng 11/2026.

Cần sớm làm rõ trách nhiệm của doanh nghiệp

Để tìm hiểu trách nhiệm của Công ty TNHH Công nghiệp Lang YUE, phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ đã liên hệ với người từng phụ trách nhân sự theo số điện thoại do công nhân cung cấp. Tuy nhiên, người này cho biết hiện không còn làm việc tại công ty. Theo thông tin từ người lao động, chủ doanh nghiệp hiện không có mặt tại Việt Nam.

Đến thời điểm phóng viên tìm hiểu, chưa có ý kiến chính thức từ đại diện doanh nghiệp về nguyên nhân dừng hoạt động, các khoản tiền lương còn nợ cũng như phương án giải quyết chế độ cho công nhân.

Trước tình trạng trên, tập thể công nhân đã gửi đơn đến Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ, đề nghị cơ quan chức năng xem xét, can thiệp nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Nguyện vọng chung là doanh nghiệp sớm thanh toán tiền lương tháng 9 và tháng 10/2026, đồng thời giải quyết dứt điểm những vướng mắc về hợp đồng lao động và chế độ bảo hiểm xã hội, tạo điều kiện để người lao động ổn định cuộc sống, tìm kiếm việc làm mới.

Công nhân lo lắng vì bị nợ lương, mất việc làm.

Liên quan đến vụ việc, phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ đã liên hệ làm việc với Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ. Theo thông tin trao đổi, Sở sẽ tiếp tục tìm hiểu, phối hợp với các đơn vị liên quan để có câu trả lời cụ thể. Đến thời điểm ghi nhận, vụ việc chưa có kết quả giải quyết chính thức.

Doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh có thể ảnh hưởng đến khả năng duy trì hoạt động và việc làm. Tuy nhiên, những khó khăn đó không làm mất đi trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ đối với người lao động. Các vấn đề về tiền lương, hợp đồng lao động và bảo hiểm xã hội cần được xem xét, giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

Đối với vụ việc tại Công ty TNHH Công nghiệp Lang YUE, người lao động đang cần những thông tin chính thức về tình trạng hoạt động của doanh nghiệp, phương án thanh toán tiền lương, giải quyết hợp đồng và các chế độ liên quan.

Việc chậm trễ, thiếu rõ ràng trong giải quyết những vấn đề này sẽ tiếp tục ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, việc làm và quyền lợi của hàng chục công nhân.

Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ sẽ tiếp tục theo dõi, thông tin về kết quả giải quyết vụ việc.

Liên Phương