Cảnh báo những thủ đoạn lừa đảo mới liên quan đến BHXH, BHYT

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH Việt Nam), các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng đang sử dụng nhiều thủ đoạn mới, tinh vi, mạo danh cán bộ cơ quan BHXH, cán bộ công an hoặc cán bộ phường, xã để tiếp cận người dân. Các đối tượng lợi dụng nhu cầu tra cứu thông tin, thực hiện thủ tục và giải quyết quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHYT) nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản.

Người dân cần cảnh báo trước yêu cầu cài đặt ứng dụng, cung cấp dữ liệu

BHXH Việt Nam khuyến nghị người dân nâng cao cảnh giác, kiểm chứng thông tin qua các kênh chính thức, thận trọng trước những yêu cầu cài đặt ứng dụng, cung cấp thông tin bảo mật hoặc chuyển tiền.

Mạo danh cán bộ, thúc ép người dân cài đặt ứng dụng giả mạo

Theo Công an thành phố Cần Thơ, các đối tượng thường chủ động gọi điện thoại đến người dân, tự xưng là cán bộ BHXH khu vực hoặc cán bộ công an phụ trách địa bàn, thông báo người dân nằm trong danh sách cấp thẻ BHYT diện An toàn khu hoặc thuộc diện được hoàn trả tiền đóng BHYT năm 2026.

Tiếp đó, các đối tượng đưa ra những lý do cấp bách như “hồ sơ định danh điện tử bị lỗi”, “chưa kích hoạt mã đối tượng An toàn khu trên hệ thống VssID” hoặc “thông tin tài khoản nhận tiền hoàn trả chưa khớp”, đồng thời gây áp lực buộc người dân phải xử lý ngay trong ngày để tránh bị mất quyền lợi. Chúng còn giả vờ hỗ trợ tận tình, đề nghị kết bạn qua Zalo để hướng dẫn làm thủ tục trực tuyến, không phải đi lại.

Khi người dân đồng ý, các đối tượng gửi đường liên kết dẫn đến trang web giả mạo cổng dịch vụ công hoặc tệp cài đặt có đuôi .apk, liên tục hối thúc tải về và cấp quyền trợ năng trên điện thoại, đặc biệt là thiết bị sử dụng hệ điều hành Android.

Nếu người dùng cài đặt ứng dụng chứa mã độc và cấp các quyền truy cập nguy hiểm, kẻ gian có thể chiếm quyền điều khiển thiết bị, theo dõi thao tác trên màn hình, đánh cắp thông tin đăng nhập tài khoản ngân hàng, mã OTP và thực hiện các giao dịch trái phép để chiếm đoạt tiền.

Tương tự, Công an tỉnh Hưng Yên cảnh báo thủ đoạn giả danh cán bộ cơ quan BHXH, công an hoặc cán bộ xã, phường, chủ động gọi điện, kết bạn qua Zalo và nhắn tin thông báo việc khám, chữa bệnh, hưởng chế độ BHXH, BHYT sẽ được liên kết trực tuyến, tích hợp trên ứng dụng VssID mà không cần sử dụng thẻ BHYT, sổ BHXH giấy như trước.

Các đối tượng yêu cầu người dân cập nhật, đồng bộ dữ liệu, xác thực tài khoản ngay trên điện thoại, nếu không sẽ bị gián đoạn quyền lợi. Sau đó, chúng gửi đường liên kết hoặc mã QR để tải tệp “vssid.apk”. Đây là ứng dụng giả mạo VssID, có giao diện, biểu tượng và tên gọi tương tự ứng dụng chính thức của BHXH Việt Nam.

Khi cài đặt, ứng dụng giả mạo yêu cầu cấp các quyền truy cập nhạy cảm như đọc tin nhắn, danh bạ, điều khiển màn hình từ xa. Qua đó, các đối tượng có thể chiếm quyền điều khiển điện thoại, đánh cắp thông tin tài khoản ngân hàng và mã OTP để chiếm đoạt tài sản.

Kiểm chứng thông tin qua các kênh chính thức

Để phòng tránh nguy cơ bị lừa đảo, BHXH Việt Nam khuyến nghị người dân thực hiện các biện pháp sau:

Thứ nhất, chủ động kiểm chứng thông tin. Khi nhận được cuộc gọi, tin nhắn tự xưng là cán bộ hướng dẫn thủ tục, yêu cầu cập nhật dữ liệu hoặc thông báo hoàn trả tiền BHYT, người dân cần liên hệ cơ quan BHXH hoặc chính quyền địa phương để xác minh. Không làm theo yêu cầu chỉ vì bị thúc ép hoặc đe dọa mất quyền lợi.

Thứ hai, chỉ cài đặt ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số từ Google Play hoặc App Store. Không truy cập đường liên kết, quét mã QR không rõ nguồn gốc hoặc cài đặt tệp .apk do người lạ gửi qua tin nhắn, Zalo, Facebook; không cấp quyền điều khiển điện thoại theo hướng dẫn của người chưa được xác minh danh tính.

Thứ ba, bảo vệ thông tin cá nhân và dữ liệu bảo mật. Không cung cấp thông tin, hình ảnh căn cước, mật khẩu tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc chuyển tiền theo yêu cầu của người tự xưng là cán bộ BHXH để “xác thực”, “đồng bộ dữ liệu” hay “nhận tiền hoàn trả”.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan công an nơi gần nhất, đồng thời thông tin đến cơ quan BHXH địa phương để được hỗ trợ. Nếu nghi ngờ tài khoản ngân hàng bị xâm nhập hoặc phát sinh giao dịch bất thường, cần liên hệ ngay ngân hàng để có biện pháp bảo vệ tài khoản.

Người dân có thể tra cứu thông tin và đề nghị hỗ trợ qua các kênh chính thức của BHXH Việt Nam:

Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam: https://baohiemxahoi.gov.vn.

Tổng đài chăm sóc khách hàng: 1900 9068.

Ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số: Tra cứu quá trình tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp.

Theo chinhphu.vn