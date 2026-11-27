Mức phạt hành vi vứt rác, đổ nước thải trên vỉa hè, lòng đường, để rơi vật liệu ra đường... từ tháng 11/2026

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi vứt, thải, bỏ rác thải trên vỉa hè, lòng đường hoặc vào hệ thống thoát nước thải hoặc hệ thống thoát nước mặt; đổ nước thải không đúng quy định trên vỉa hè, lòng đường...

Vứt rác, đổ nước thải trên vỉa hè, lòng đường bị phạt từ 1 đến 2 triệu đồng

Tại Nghị định số 412/2026/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 14 tháng 11 năm 2026), Chính phủ quy định mức phạt tới 2 triệu đồng đối với hành vi vi vút, thải, bỏ rác thải trên vỉa hè, lòng đường...

Cụ thể, tại khoản 2 Điều 25, Nghị định số 412/2026/NĐ-CP quy định cụ thể mức xử phạt đối với hành vi thải rác thải, nước thải trái quy định về bảo vệ môi trường bị như sau:

Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng đối với hành vi vứt, thải, bỏ đầu, mẩu, tàn thuốc lá không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng;

Phạt tiền từ 150.000 đồng đến 250.000 đồng đối với hành vi vệ sinh cá nhân (tiểu tiện, đại tiện) không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng;

Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi vứt, thải, bỏ rác thải, đổ nước thải không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng, trừ vi phạm quy định tại điểm d khoản này;

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi vứt, thải, bỏ rác thải trên vỉa hè, lòng đường hoặc vào hệ thống thoát nước thải hoặc hệ thống thoát nước mặt; đổ nước thải không đúng quy định trên vỉa hè, lòng đường; thải bỏ chất thải rắn phát sinh từ sinh hoạt vào ao hồ, kênh rạch, sông, suối, biển (điểm d, khoản 2 Điều 25).

Ô tô để rơi vật liệu ra đường bị phạt tới 4 triệu đồng

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi vận chuyển nguyên liệu, vật liệu không che chắn hoặc để rơi vãi ra môi trường trong khi tham gia giao thông.

Không phân loại chất thải rắn sinh hoạt, bị phạt từ 500.000 đến 1 triệu đồng

Khoản 1, Điều 27, quy định mức phạt hành vi vi phạm quy định về phân loại, thu gom, vận chuyển, chôn, lấp, đổ, đốt, xử lý chất thải rắn sinh hoạt như sau: Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi hộ gia đình, cá nhân, cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp (có phát sinh chất thải rắn sinh hoạt với tổng khối lượng dưới 300 kg/ngày) không phân loại chất thải rắn sinh hoạt theo quy định của chính quyền địa phương; không sử dụng bao bì chứa chất thải rắn sinh hoạt theo quy định.

Theo chinhphu.vn