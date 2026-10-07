Sạt lở tại Km2+900, tuyến đường Quang Tiến - Thịnh Minh

Tuyến đường giao thông Quang Tiến - Thịnh Minh (giai đoạn 1) đoạn Km2+900 trên địa bàn xã Thịnh Minh, tỉnh Phú Thọ vừa bị sạt lở nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông.

UBND xã Thịnh Minh phối hợp với Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình đặt biển cảnh báo nguy hiểm tại khu vực sạt lở.

Tại điểm sạt lở, lượng đất, đá từ ta-luy dương đổ xuống lòng đường, gây cản trở giao thông. Đáng lo ngại, hiện tượng sạt lở vẫn đang tiếp tục diễn biến, tiềm ẩn nguy hiểm khó lường. Nguyên nhân dẫn đến sạt lở được xác định là do mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua.

Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi đi qua tuyến đường này, UBND xã Thịnh Minh đã cắm biển cảnh báo nguy hiểm, cấm người và phương tiện lưu thông. Đồng thời, phối hợp với Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình - đơn vị chủ đầu tư dự án triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, tuyệt đối không cho người dân đi qua khu vực sạt lở.

Tại vị trí sạt lở, đất đá đổ xuống lòng đường tiềm ẩn nguy hiểm.

Tình trạng sạt lở vẫn đang tiếp diễn.

Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình đã huy động máy móc san gạt tại vị trí sạt lở, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương phân luồng giao thông, không cho các phương tiện đi qua khu vực sạt lở.

Tuyến đường Quang Tiến - Thịnh Minh (giai đoạn 1) được UBND tỉnh Hòa Bình (nay là UBND tỉnh Phú Thọ) phê duyệt tại Quyết định số 2855/QĐ-UBND ngày 3/12/2021, tổng mức đầu tư 430 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh và ngân sách Trung ương. Tuyến đường có chiều dài hơn 8km, theo tiêu chuẩn đường chính khu vực, tốc độ thiết kế 60km/h.

Xã Thịnh Minh đã quyết liệt giải phóng mặt bằng dự án và bàn giao 100% mặt bằng sạch cho chủ đầu tư khởi công xây dựng tuyến đường vào tháng 9/2022. Giá trị thực hiện đến thời điểm tháng 9/2026 đạt 76% giá trị hợp đồng.

Sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần hiện đại hóa hệ thống trục giao thông chính của xã Thịnh Minh, thúc đẩy thu hút đầu tư và phát triển các dự án trên địa bàn xã như Khu công nghiệp Thịnh Minh, Cụm công nghiệp Thịnh Minh.

Diệu Thu