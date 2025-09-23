Ẩn họa sạt lở trên Quốc lộ 6 và nhu cầu giải pháp đồng bộ

Quốc lộ 6, tuyến đường huyết mạch nối liền Thủ đô Hà Nội với các tỉnh vùng Tây Bắc, từ lâu đã nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ. Tuy nhiên, đằng sau vẻ đẹp ấy là những hiểm họa luôn rình rập. Đoạn đường qua tỉnh Phú Thọ với địa hình một bên là vách núi dựng đứng, một bên là vực sâu, đang đối mặt với nguy cơ trượt sạt đất đá ngày càng nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến an toàn của người và phương tiện tham gia giao thông. Thực trạng này đòi hỏi một sự đánh giá toàn diện và các giải pháp cấp bách, đồng bộ từ các cơ quan chức năng.

Thực trạng báo động từ những vụ việc gần đây

Thời gian qua, Quốc lộ 6 đoạn qua Hòa Bình ( cũ) đã liên tục ghi nhận những vụ sạt lở ở nhiều mức độ khác nhau, gióng lên hồi chuông cảnh báo về tính bất ổn của địa chất khu vực. Sáng sớm ngày 31 tháng 8, tại Km121+700 thuộc xã Mai Châu, hàng loạt tảng đá lớn từ taluy dương bất ngờ đổ ập xuống, chắn ngang toàn bộ mặt đường. Sự cố tuy không gây thiệt hại về người do xảy ra vào thời điểm ít phương tiện qua lại, nhưng đã gây ách tắc giao thông nghiêm trọng và là một lời cảnh báo rõ ràng về những nguy cơ tiềm ẩn.

Vết nứt dài 100 m khu vực taluy dương, đoạn Km141+200, khu vực xã Pà Cò.

Trước đó, tại Km128+740, gần khu vực cây xăng Đồng Bảng, đất đá sạt lở đã rơi trúng một xe ô tô con đang lưu thông, trên xe có 4 người. May mắn là tất cả đều an toàn, nhưng chiếc xe đã bị hư hỏng nặng và hạ tầng giao thông bị ảnh hưởng.

Đáng lo ngại hơn cả là sự xuất hiện của một vết nứt lớn mới được phát hiện gần đây. Ngày 21/9, một đoàn công tác liên ngành đã kiểm tra và xác nhận sự tồn tại của một vết nứt trên taluy dương tại Km141+200, khu vực xã Pà Cò. Theo ghi nhận ban đầu, vết nứt này kéo dài khoảng 100 mét, rộng từ 10-20 cm, có nơi sụt lún sâu đến 60 cm, tạo thành một khối trượt khổng lồ có nguy cơ đổ sập xuống lòng đường bất cứ lúc nào. Ông Trần Văn Truyền, Chủ tịch UBND xã Pà Cò, bày tỏ sự lo lắng: Nguy cơ trượt sạt, lở đất đoạn tuyến qua địa bàn là rất cao. Xã mong muốn các cơ quan chức năng khẩn trương rà soát, triển khai giải pháp xử lý để đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện. Chính quyền đã phải khẩn cấp khuyến cáo các hộ dân sống gần khu vực nguy hiểm di dời đến nơi an toàn.

Xử lý nguy cơ đá rơi dốc Thung Nhuối, xã Mai Châu

Bên cạnh nguy cơ sạt lở, Quốc lộ 6 còn đối mặt với nhiều vấn đề khác làm gia tăng rủi ro tai nạn giao thông. Tình trạng dầu nhớt từ các phương tiện vận tải nặng rò rỉ, rơi vãi trên mặt đường thường xuyên xảy ra. Lớp dầu này khi gặp mưa hoặc sương mù sẽ tạo thành một bề mặt trơn trượt cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt tại các cung đường đèo dốc quanh co như dốc Cun, đèo Thung Khe, Thung Nhuối. Việc phanh gấp hoặc xử lý tình huống trên những đoạn đường này trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, dễ dẫn đến mất lái, trượt bánh và lật xe.

Nhà nước đầu tư nhiều điểm đường lánh nạn trên Quốc lộ 6

Địa hình đặc thù với nhiều khúc cua tay áo, tầm nhìn bị che khuất cũng biến nhiều đoạn đường thành những “điểm đen” tai nạn giao thông. Các khu vực như Km145+200 - Km145+500 (xã Pà Cò) hay Km109+800 - Km110+800 (Mường Bi) đã từng ghi nhận những vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Những giải pháp trước mắt và định hướng lâu dài

Trước tình hình cấp bách, các cơ quan chức năng và đơn vị quản lý đường bộ đã triển khai một số biện pháp ứng phó tức thời. Tại các vị trí có nguy cơ cao, biển cảnh báo sạt lở đã được cắm, đồng thời bố trí người túc trực để hướng dẫn, điều tiết giao thông. Đối với vấn đề dầu loang, các đơn vị thường xuyên tuần tra, sử dụng cát để xử lý, giảm độ trơn trượt. Lực lượng Cảnh sát giao thông cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như chạy quá tốc độ, lạng lách, chở quá tải trọng. Tuy nhiên, đây chỉ là những giải pháp tình thế. Về lâu dài, tuyến đường này cần một chiến lược toàn diện và bền vững hơn.

Cơ quan quản lý đã đề nghị các cơ quan liên quan tiến hành rà soát tổng thể các điểm đen và điểm tiềm ẩn tai nạn. Việc khảo sát, đánh giá lại toàn bộ địa chất các taluy dương dọc tuyến là vô cùng cần thiết để xác định các khu vực xung yếu và đưa ra phương án xử lý kỹ thuật phù hợp như xây dựng tường chắn, kè bê tông, lắp đặt lưới thép chống đá rơi, hoặc các biện pháp ổn định mái dốc. Song song với các giải pháp kỹ thuật, việc nâng cao ý thức của người tham gia giao thông là yếu tố then chốt. Người điều khiển phương tiện cần tuyệt đối tuân thủ các quy tắc an toàn khi đi đường đèo: di chuyển với tốc độ ổn định, giữ khoảng cách an toàn, tuân thủ nguyên tắc “lên số nào, xuống số đó” để tận dụng phanh động cơ, và thường xuyên kiểm tra kỹ thuật phương tiện trước mỗi chuyến đi.

Quốc lộ 6 là con đường phát triển kinh tế - xã hội cho cả vùng Tây Bắc. Việc đảm bảo an toàn cho Quốc lộ 6 là một nhiệm vụ cấp bách, không thể chậm trễ. Để con đường này thực sự an toàn và hiệu quả, cần sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các cấp chính quyền, các đơn vị chuyên môn và chính ý thức của mỗi người dân.

Lê Chung