Khởi công Ga Phú Thọ thuộc dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng

Sáng 19/12, tại phường Phong Châu, Bộ Xây dựng phối hợp với tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ khởi công Ga Phú Thọ thuộc dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng. Đây là một trong những công trình trọng điểm nằm trong sự kiện Lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 dự án, công trình trên khắp cả nước với tổng mức đầu tư hơn 3,4 triệu tỷ đồng chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2025) và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng các đại biểu thực hiện nghi thức ấn nút khởi công Ga Phú Thọ thuộc dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng.

Tham dự lễ khởi công có đồng chí: Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Phan Trọng Tấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Công Thực - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh; Nguyễn Đình Cương - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Nguyễn Hải - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; lãnh đạo một số sở, ngành, cơ quan, đơn vị của tỉnh; Bộ Xây dựng, đại diện nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn cùng Nhân dân trong khu vực dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông phát biểu tại buổi lễ.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 187/2025/QH15 ngày 19/02/2025. Dự án có tổng chiều dài tuyến chính khoảng 390 km, tuyến nhánh khoảng 27,9 km, áp dụng công nghệ đường sắt chạy trên ray; vận chuyển chung hành khách, hàng hóa. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 203.200 tỷ đồng, được thực hiện theo hình thức đầu tư công. Tiến độ thực hiện từ năm 2025, phấn đấu hoàn thành Dự án chậm nhất vào năm 2030.

Các đại biểu dự lễ khởi công.

Tuyến đường sắt đi qua 6 tỉnh/thành phố gồm: Lào Cai, Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên và Hải Phòng. Điểm đầu tuyến tại vị trí nối ray với đường sắt Trung Quốc thuộc địa phận phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai; điểm cuối tại ga cảng Lạch Huyện, đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

Dự án Ga Phú Thọ thuộc dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng được triển khai xây dựng trên địa bàn phường Phong Châu, tỉnh Phú Thọ có quy mô bao gồm: Tuyến đường bộ vào ga hành khách; tuyến đường bộ vào bãi hàng và Quảng trường ga có diện tích khoảng 4,65 ha. Tổng mức đầu tư hơn 3.347 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn động viên, giao nhiệm vụ cho các đơn vị thi công

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khẳng định: Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng là công trình hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa chiến lược, hiện thực hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước trong phát triển hạ tầng chiến lược toàn diện, khắc phục các điểm nghẽn về giao thông, tạo nền tảng và không gian phát triển mới về kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh - quốc phòng, động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, phát triển của các địa phương và của cả nước.

Phối cảnh Ga Phú Thọ và Quảng trường ga (phương án 1) thuộc dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng.

Đối với tỉnh Phú Thọ, Dự án góp phần quan trọng trong hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, kết nối giữa đường sắt quốc gia với hệ thống giao thông đường bộ; có ý nghĩa to lớn trong kết nối nội tỉnh, nội vùng, liên vùng, liên tỉnh, liên quốc gia; tạo đột phá về kết nối kinh tế; nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng, thúc đẩy phát triển công nghiệp, du lịch, thương mại, dịch vụ, khu đô thị và các trung tâm kinh tế của tỉnh, nâng cao đời sống của Nhân dân.

Phối cảnh Ga Phú Thọ và Quảng trường ga (phương án 2) thuộc dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, quyết liệt của các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để Dự án đủ điều kiện khởi công theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, trân trọng cảm ơn sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân trong vùng Dự án đã chia sẻ, tạo điều kiện thuận lợi để Dự án được triển khai đúng tiến độ.

Để công trình Ga Phú Thọ đảm bảo chất lượng, an toàn, tiến độ và phát huy tối đa hiệu quả đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư, các nhà thầu thi công và đơn vị tư vấn tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung huy động nhân lực, máy móc, thiết bị để tổ chức thi công khoa học, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, không để đội vốn, không lãng phí, tiêu cực; đảm bảo chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phấn đấu hoàn thành vượt tiến độ.

Các sở, ban, ngành có liên quan của tỉnh và chính quyền cơ sở tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, tập trung giải quyết dứt điểm các tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của Dự án.

Đinh Vũ