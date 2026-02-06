Kỳ họp tổng kết HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026:

Triển khai kịp thời, hiệu quả các nghị quyết và chuẩn bị chu đáo cho nhiệm kỳ mới

Trong chương trình làm việc ngày 6/2, Kỳ họp tổng kết HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến vào các tờ trình, báo cáo và thông qua 4 nghị quyết quan trọng.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh phát biểu bế mạc kỳ họp.

86 Kỳ họp được tổ chức trong nhiệm kỳ 2021-2026

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh nghe đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trình bày Báo cáo tổng kết HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Nhiệm kỳ 2021-2026, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tác động của dịch COVID-19 và việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, HĐND tỉnh đã bám sát các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, phát huy vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Sau sáp nhập 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình, HĐND tỉnh Phú Thọ mới được kiện toàn với 145 đại biểu, bảo đảm cơ cấu, thành phần và chất lượng theo quy định. HĐND tỉnh có 4 Ban chuyên trách, từng bước ổn định tổ chức, duy trì hiệu quả hoạt động trong điều kiện địa bàn rộng, dân số đông, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên trình bày báo cáo tổng kết HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong nhiệm kỳ, HĐND tỉnh đã tổ chức 86 kỳ họp, kịp thời xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của địa phương; ban hành gần 1.330 nghị quyết, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội. Hoạt động giám sát tiếp tục được tăng cường; công tác tiếp xúc cử tri được duy trì nghiêm túc; công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo được thực hiện đúng quy định, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn trình bày các dự thảo nghị quyết.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ trình bày các dự thảo nghị quyết.

Tiếp đó, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Vũ Việt Văn; Đinh Công Sứ đã trình bày Dự thảo Nghị quyết phê duyệt Danh mục các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng cần thu hồi đất; Dự thảo Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công năm 2025 sang năm 2026 đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương giao cho tỉnh Phú Thọ; Dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác trên địa bàn và Dự thảo Nghị quyết quy định tặng quà cho hộ nghèo, cận nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu cũng nghe các Ban của HĐND tỉnh trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2021-2026 và tóm tắt các báo cáo thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp.

Nhiều ý kiến thảo luận tâm huyết, trách nhiệm

Bước sang phiên thảo luận, các đại biểu tập trung đánh giá toàn diện kết quả hoạt động của các cơ quan theo quy định, đồng thời bày tỏ sự đồng thuận cao đối với các nội dung trình tại Kỳ họp; nhấn mạnh những nội dung được xem xét, thông qua sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; bảo đảm sự thông suốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn tham luận tại Kỳ họp.

Tham luận về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh trong thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn khẳng định: Năm 2026, UBND tỉnh quyết tâm triển khai các chủ trương, định hướng chiến lược phát triển của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh với trách nhiệm cao nhất để đạt được kết quả cụ thể, minh bạch; lấy sự hài lòng, tín nhiệm của người dân, doanh nghiệp và hiệu quả công việc làm tiêu chí đánh giá cán bộ, cơ quan, địa phương.

Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cấp cơ sở nhằm phát huy hiệu quả hơn nữa tính ưu việt của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Phối hợp chặt chẽ với HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh trong quá trình xây dựng, đề xuất cơ chế, chính sách; xác định đầu tư cho công tác xây dựng chính sách là đầu tư cho phát triển trong dài hạn.

Đồng chí đề nghị HĐND tỉnh tiếp tục quan tâm, xem xét, ban hành các nghị quyết, cơ chế, chính sách phù hợp với yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới, nhất là các chính sách về đất đai, đầu tư, phát triển hạ tầng và an sinh xã hội. Tăng cường giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết theo hướng đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.

Đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ Trần Việt Cường tham luận tại Kỳ họp.

Tham luận về công tác tham mưu triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ Trần Việt Cường cho rằng: Cần làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng về quyền, nghĩa vụ của cử tri, giúp cử tri hiểu rõ và tham gia bỏ phiếu đầy đủ. Tăng cường tổ chức các lớp tập huấn về nghiệp vụ bầu cử, chú trọng hướng dẫn kỹ năng cho các thành viên tổ bầu cử theo phương châm “cầm tay chỉ việc”; dự kiến kịch bản cần xử lý khi xảy ra các tình huống phát sinh. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, an ninh mạng, bảo mật thông tin. Chú trọng kiểm tra, giám sát, đánh giá tiến độ, chất lượng theo từng giai đoạn của cuộc bầu cử.

Phiên thảo luận tại hội trường cũng ghi nhận nhiều ý kiến về vai trò của Thường trực HĐND cấp xã trong lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh các cấp, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh; giải pháp nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động của các tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 4 nghị quyết. Các nghị quyết là cơ sở pháp lý quan trọng liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đã có 14 tập thể và 47 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh khẳng định: Nhiệm kỳ 2021-2026 của HĐND tỉnh đang dần khép lại với nhiều dấu ấn quan trọng, thể hiện rõ tinh thần đổi mới, trách nhiệm và khát vọng phát triển mạnh mẽ. Để hoàn thành sứ mệnh của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời chuẩn bị nền tảng vững chắc cho hoạt động của HĐND tỉnh khóa tới, đồng chí đề nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh cùng các cấp, ngành tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới tư duy, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong đó, tập trung quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ Nhất; thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2026 và giai đoạn 2026-2030. Đồng thời, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của tỉnh, xác định rõ các động lực tăng trưởng mới, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, yêu cầu tạo đột phá trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; ưu tiên đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ; phát triển nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, trong đó chú trọng phát triển du lịch; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, bảo vệ môi trường, phát triển hài hòa các lĩnh vực văn hóa - xã hội, gắn với tăng cường quốc phòng - an ninh, phòng, chống tội phạm, bảo đảm ổn định, an toàn cho phát triển.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại Kỳ họp.

Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu tập trung tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả các nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua; Thường trực HĐND, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh cần tăng cường giám sát, đánh giá chất lượng chính sách sau ban hành để kịp thời điều chỉnh, bảo đảm hiệu quả thực thi.

Xác định công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là một trong nhiệm vụ chính trị trọng tâm thời gian tới, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Ủy ban bầu cử các cấp và cả hệ thống chính trị trong tỉnh tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sâu sát việc tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật Bầu cử cùng các văn bản hướng dẫn thi hành.

Chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, bảo đảm đúng tiến độ, đúng quy trình, đúng pháp luật. Việc chuẩn bị nhân sự cần đặc biệt coi trọng, gắn chặt tiêu chuẩn với cơ cấu, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bảo đảm an ninh, an toàn, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện vật chất, kỹ thuật, kinh phí, tăng cường kiểm tra, giám sát, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri và Nhân dân thực hiện đầy đủ quyền bầu cử, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử.

Thường trực HĐND tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị chu đáo các điều kiện để triệu tập Kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh khóa mới trong thời hạn luật định; thực hiện đầy đủ việc tổng kết bầu cử và bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031, bảo đảm sự chuyển giao liên tục, thông suốt, hiệu quả giữa hai nhiệm kỳ.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh tin tưởng rằng, các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm, đóng góp trí tuệ của mình vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh nhà.

Đinh Vũ