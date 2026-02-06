Kiểm tra công tác bầu cử tại xã Minh Đài

Chiều 6/2, Đoàn công tác của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Thuần - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại xã Minh Đài.

Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Văn Thuần kết luận buổi kiểm tra.

Theo báo cáo của Ủy ban MTTQ xã, công tác tổ chức triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 được tiến hành đúng quy trình, đúng pháp luật, đảm bảo tính dân chủ, công khai và kịp tiến độ thời gian. Cơ cấu, thành phần, số lượng người tham gia ứng cử đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2026-2031 đảm bảo theo quy định. Ủy ban bầu cử xã Minh Đài đã thành lập 6 đơn vị bầu cử với 40 điểm bỏ phiếu ở các khu dân cư. Trong đó, số đại biểu được bầu của HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2026-2031 xã Minh Đài gồm có 20 đại biểu.

Hội nghị hiệp thương lần thứ hai thống nhất lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 44 người. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã phối hợp tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND xã. Kết quả đa số người ứng cử đạt tín nhiệm 100%. Không có ý kiến phản ánh về đạo đức, lối sống đối với những người được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND xã.

Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã ổn định, chưa phát hiện tổ chức, cá nhân có hành vi lợi dụng bầu cử để gây rối. Các phương án đảm bảo an ninh trật tự được Công an xã xây dựng và được phê duyệt. Công tác tuyên truyền, phổ biến về bầu cử là một trong những nội dung trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình bầu cử.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu đã nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác bầu cử: Địa bàn rộng, dân số đông, điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho công tác bầu cử từ xã đến khu dân cư còn thiếu; trình độ công nghệ thông tin của một số cán bộ xã, người hoạt động không chuyên trách ở khu dân cư còn hạn chế.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Văn Thuần ghi nhận và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương chuẩn bị cho công tác bầu cử.

Quang cảnh hội nghị.

Đề nghị địa phương quan tâm chỉ đạo triển khai công tác bầu cử theo kế hoạch của Ủy ban bầu cử tỉnh; rà soát chặt chẽ tiêu chuẩn, điều kiện những người tham gia ứng cử. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba cần triển khai phương án tổ chức bầu cử hợp lý, khoa học, đảm bảo diễn ra dân chủ, đúng luật. Công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử cần đẩy mạnh, thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Đảm bảo các điều kiện cần thiết về công tác tổ chức, hậu cần, tuyệt đối đảm bảo an ninh trật tự cho công tác bầu cử. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã chuẩn bị tốt các điều kiện cho hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND xã Minh Đài, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đối với những kiến nghị, đề xuất của địa phương, Đoàn kiểm tra tiếp thu đầy đủ, tổng hợp, báo cáo Ủy ban bầu cử tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Đức Anh