Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra các dự thảo nghị quyết

Ngày 5/2, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp tổng kết của HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Thái Thịnh - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Trung ương năm 2025 sang năm 2026 đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương giao cho tỉnh Phú Thọ; thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án đường dây 500/220kV Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín (vị trí móng trụ 74 tại tỉnh Phú Thọ).

Quang cảnh hội nghị.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường làm rõ một số nội dung trong dự thảo nghị quyết.

Tại hội nghị, các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ sự cần thiết, căn cứ pháp lý, rà soát lại số lượng dự án đủ điều kiện để thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, đồng thời góp ý vào thể thức trình bày và từ ngữ theo đúng văn bản quy phạm pháp luật.

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh kết luận hội nghị.

Cơ bản thống nhất với các tờ trình, dự thảo nghị quyết, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Nguyễn Thái Thịnh đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến đóng góp, khẩn trương hoàn thiện văn bản để đảm bảo tiến độ trình HĐND tỉnh thông qua. Đối với dự thảo nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện vốn đầu tư công, cần bổ sung đầy đủ các căn cứ pháp lý mới nhất, đặc biệt là các quy định tại Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách sửa đổi; làm rõ nguyên nhân biến động số lượng dự án và giải trình chi tiết đối với số vốn đề nghị kéo dài thời gian giải ngân; có báo cáo riêng cụ thể về tiến độ với các dự án trọng điểm.

Đối với tờ trình, dự thảo nghị quyết về danh mục dự án cần thu hồi đất và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị các cơ quan chuyên môn khẩn trương hoàn thiện dự thảo và phụ lục đi kèm, đặc biệt lưu ý giải trình chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng theo đúng quy định của Luật Đất đai và Luật Lâm nghiệp. Một số dự án chưa đủ thủ tục sẽ được tạm dừng để tiếp tục hoàn thiện, đảm bảo tính pháp lý cao nhất trước khi trình kỳ họp.

Thanh Hằng - Ngọc Anh