Giám sát công tác bầu cử tại đơn vị bầu cử số 6

Ngày 4/2, Đoàn công tác số 17 của Ủy ban Bầu cử tỉnh do đồng chí Nguyễn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh làm Trưởng đoàn đã giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại đơn vị bầu cử số 6, gồm 12 xã: Sơn Lương, Tiên Lương, Vân Bán, Yên Lập, Xuân Viên, Trung Sơn, Thượng Long, Minh Hòa, Đồng Lương, Hùng Việt, Phú Khê, Cẩm Khê.

Tham gia Đoàn có đại diện lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ.

Đồng chí Nguyễn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo kết luận buổi giám sát, kiểm tra công tác bầu cử tại đơn vị bầu cử số 6.

Theo báo cáo của các địa phương, đến thời điểm giám sát, 100% xã đã hoàn thành việc thành lập Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử, các Ban bầu cử và Tổ bầu cử theo đúng quy định; công tác quán triệt Luật Bầu cử, các chỉ thị, kế hoạch của Trung ương và của tỉnh được triển khai nghiêm túc. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất và lần thứ hai được tổ chức đúng tiến độ, bảo đảm cơ cấu, thành phần, tỷ lệ theo quy định.

Công tác rà soát danh sách cử tri, chuẩn bị khu vực bỏ phiếu và cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng yêu cầu. Tổng số cử tri dự kiến tại 12 xã thuộc đơn vị bầu cử số 6 khoảng 45.500 người; các địa phương đã chủ động phối hợp với lực lượng Công an trong rà soát nhân khẩu, cập nhật biến động cử tri.

Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội được triển khai đồng bộ; đến thời điểm giám sát chưa phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử.

Đại diện lãnh đạo xã Yên Lập báo cáo tình hình triển khai công tác bầu cử tại buổi giám sát.

Đại diện lãnh đạo xã Trung Sơn nêu ý kiến, kiến nghị liên quan đến công tác chuẩn bị bầu cử tại buổi làm việc với Đoàn giám sát của Ủy ban Bầu cử tỉnh.

Bên cạnh kết quả đạt được, một số địa phương còn gặp khó khăn trong cập nhật dữ liệu cử tri, điều kiện cơ sở vật chất tại khu vực bỏ phiếu và việc bố trí kinh phí phục vụ bầu cử.

Các địa phương kiến nghị tỉnh sớm phân bổ kinh phí, tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ và phối hợp rà soát dữ liệu dân cư nhằm bảo đảm danh sách cử tri chính xác, đầy đủ.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Hải ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, nghiêm túc của các địa phương trong công tác chuẩn bị bầu cử; đồng thời đề nghị các xã tiếp tục bám sát lộ trình, các bước triển khai theo kế hoạch chỉ đạo của Ủy ban Bầu cử các cấp, nhất là những mốc công việc quan trọng có tính quyết định đối với chất lượng cuộc bầu cử.

Trước mắt, cần tập trung tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba đúng thời hạn, bảo đảm dân chủ, khách quan, chặt chẽ trong việc chốt danh sách người ứng cử.

Đồng chí cũng nhấn mạnh việc rà soát, hoàn thiện danh sách cử tri phải được thực hiện nghiêm túc, chính xác; việc niêm yết danh sách người ứng cử, thông báo địa điểm, thời gian bỏ phiếu cần bảo đảm thuận lợi để cử tri theo dõi, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân.

Cùng với đó, các địa phương cần chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ ngày bầu cử, từ cơ sở vật chất, nhân sự, thông tin tuyên truyền đến bảo đảm an ninh trật tự. Phân công rõ trách nhiệm, bảo đảm mọi khâu được thực hiện đúng quy định, hướng tới tổ chức cuộc bầu cử an toàn, dân chủ, đúng pháp luật, tạo sự đồng thuận và niềm tin trong Nhân dân.

Đoàn giám sát giao thư ký Đoàn tiếp thu đầy đủ các kiến nghị, đề xuất của các địa phương, tổng hợp, báo cáo Ủy ban Bầu cử tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền.

Nguyễn Yến