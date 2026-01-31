Phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong công tác chuẩn bị bầu cử

Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, xã Bình Tuyền đang tích cực triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị theo đúng quy định của pháp luật, phát huy tinh thần trách nhiệm và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tạo nền tảng vững chắc để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật và an toàn.

Giáo dân Giáo xứ Thống Nhất bày tỏ niềm tin, sự đồng thuận vào công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp.

Xã Bình Tuyền có diện tích 58,5 km2, dân số gần 30 nghìn người với 22 thôn, trong đó đồng bào công giáo chiếm 25,91%, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 15,83%. Công tác chuẩn bị bầu cử được xã xác định phải tiến hành bài bản, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật và phù hợp thực tiễn.

Ngay khi có kế hoạch của cấp trên, cấp ủy, chính quyền xã Bình Tuyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử một cách thống nhất. Các kế hoạch, phương án tổ chức được ban hành kịp thời; nhiệm vụ được phân công rõ ràng, bảo đảm sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong suốt quá trình chuẩn bị.

Đồng chí Dương Văn Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử xã cho biết: “Công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử trên địa bàn xã đang được triển khai nghiêm túc, đúng quy định và bám sát tình hình thực tế. Là địa bàn có đông đồng bào dân tộc và tôn giáo, xã luôn chú trọng công tác tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận, để mỗi cử tri đều nắm rõ quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia bầu cử.”

Theo kế hoạch, xã Bình Tuyền có 7 đơn vị bầu cử, bố trí 22 khu vực bỏ phiếu, đồng thời dự kiến tổ chức thêm 1 khu vực bỏ phiếu riêng tại Trung đoàn 165 khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận. Tổng số đại biểu HĐND xã được bầu là 21 đại biểu, mỗi đơn vị bầu cử bầu 3 đại biểu.

Công tác chuẩn bị nhân sự được tiến hành thận trọng, dân chủ và công khai. Tại Hội nghị hiệp thương lần thứ I được tổ chức ngày 4/12/2025, xã đã thống nhất giới thiệu 42 người ứng cử để bầu 21 đại biểu HĐND xã. Cơ cấu ứng cử viên bảo đảm tính đại diện, trong đó nữ chiếm 35,7%; người ngoài Đảng chiếm 11,9%; đại diện dân tộc, tôn giáo chiếm 11,9%. Đến ngày 21/1/2026, Ủy ban Bầu cử xã đã tiếp nhận 10 hồ sơ ứng cử. Theo kế hoạch, Hội nghị hiệp thương lần thứ hai sẽ được tổ chức vào ngày 3/2/2026.

Cùng với công tác tổ chức và nhân sự, xã Bình Tuyền đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử với nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp từng nhóm đối tượng. Nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quyền và nghĩa vụ của công dân; các quy định của Luật Bầu cử và tiêu chuẩn đại biểu, qua đó góp phần tạo sự thống nhất, đồng thuận trong Nhân dân.

Tại các thôn có đông đồng bào dân tộc Sán Dìu sinh sống, thông tin về bầu cử được đưa đến tận từng khu dân cư. Ông Diệp Văn Long ở thôn Đông Giang chia sẻ: “Bà con dân tộc Sán Dìu phấn khởi và kỳ vọng vào kỳ bầu cử sắp tới. Chúng tôi mong muốn lựa chọn được những đại biểu có tâm, có trách nhiệm, quan tâm hỗ trợ đồng bào dân tộc phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.”

Ông Diệp Văn Long (đứng giữa), người dân tộc Sán Dìu thôn Đông Giang trao đổi công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Trên địa bàn xã, cộng đồng giáo dân cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với cuộc bầu cử. Ông Trần Văn Kiều, giáo dân tiêu biểu thôn Thống Nhất cho biết: “Tham gia bầu cử vừa là quyền lợi, vừa là nghĩa vụ công dân, thể hiện tinh thần sống tốt đời, đẹp đạo. Chúng tôi mong các đại biểu trúng cử sẽ tiếp tục quan tâm đến đời sống, an sinh xã hội và tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt tôn giáo.”

Hiện nay, xã Bình Tuyền đang tiếp tục rà soát, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật và hậu cần phục vụ bầu cử. Việc lập danh sách cử tri, chuẩn bị khu vực bỏ phiếu, tài liệu bầu cử được triển khai nghiêm túc. Các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và y tế được chủ động xây dựng. Tình hình an ninh trên địa bàn cơ bản ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chuẩn bị bầu cử.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và tinh thần đoàn kết, đồng thuận trong Nhân dân, xã Bình Tuyền tiếp tục hoàn thiện các phần việc theo kế hoạch, hướng tới tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Nguyễn Toàn