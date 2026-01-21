Lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND:

Làm đúng để chọn đúng

Trong tiến trình chuẩn bị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, công tác lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đang được Phú Thọ triển khai đồng bộ, nghiêm túc , đúng quy định. Đây không chỉ là một bước trong quy trình bầu cử, mà là khâu có ý nghĩa then chốt, trực tiếp góp phần bảo đảm chất lượng đầu vào của cơ quan dân cử - nơi mỗi đại biểu phải thực sự xứng đáng với sự tín nhiệm của Nhân dân.

Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người ứng cử đại biểu HĐND xã Liên Sơn, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại xã Liên Sơn, việc lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức bài bản, đúng trình tự. Theo phương án đã được công bố, HĐND xã nhiệm kỳ mới có 21 đại biểu, tương ứng 7 đơn vị bầu cử; trong đó, khối cơ quan xã giới thiệu 16 nhân sự để cử tri nơi công tác tham gia nhận xét, tín nhiệm trước khi bước vào các vòng hiệp thương tiếp theo.

Hội nghị được tổ chức với đầy đủ thành phần, số lượng theo quy định, cử tri tham dự là những cán bộ, công chức, viên chức làm việc trực tiếp cùng người được giới thiệu ứng cử - những người hiểu rõ nhất năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, tác phong và hiệu quả thực thi công vụ của từng cá nhân. Trên cơ sở tiêu chuẩn đại biểu HĐND được phổ biến công khai, từng nhân sự được nhận xét cụ thể, thẳng thắn; việc biểu quyết tín nhiệm được tiến hành nghiêm túc, đúng quy định pháp luật.

Theo đồng chí Bùi Quốc Hoàn - Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Liên Sơn, các ý kiến tại hội nghị không dừng ở đánh giá hình thức, mà tập trung làm rõ khả năng đại diện cho tiếng nói của Nhân dân, năng lực tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Chính từ những hội nghị như vậy, kết quả lấy ý kiến cử tri nơi công tác trở thành căn cứ thực tiễn quan trọng, giúp sàng lọc đội ngũ ứng cử viên ngay từ đầu.

Cử tri cơ quan xã Phù Ninh bỏ phiếu lấy ý kiến đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: CTV

Ở xã Phù Ninh, công tác lấy ý kiến cử tri nơi công tác cũng được thực hiện chặt chẽ. Tại hội nghị, cơ cấu, danh sách trích ngang, quá trình công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của 3 đồng chí được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 được công bố đầy đủ để cử tri thảo luận, nhận xét. Đồng thời, hội nghị xem xét danh sách 35 đồng chí được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã Phù Ninh nhiệm kỳ 2026-2031, trong đó khối Đảng có 8 người, Ủy ban MTTQ 8 người, khối chính quyền 19 người.

Việc công khai thông tin, đánh giá toàn diện từng nhân sự - từ năng lực chuyên môn đến uy tín trong thực tiễn công tác đã tạo điều kiện để cử tri góp ý thẳng thắn, biểu quyết trên tinh thần dân chủ, khách quan. Đây chính là cơ sở quan trọng để bảo đảm mỗi lá phiếu tín nhiệm được đặt trên nền tảng hiểu biết và trách nhiệm.

Hiện nay, công tác lấy ý kiến cử tri nơi công tác đang được triển khai đồng loạt đối với các nhân sự được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp trong toàn tỉnh. Quá trình này được tổ chức chặt chẽ ở từng khâu, nhằm bảo đảm không chỉ đúng cơ cấu, thành phần, số lượng theo quy định, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng đội ngũ đại biểu ngay từ đầu vào.

Ở cấp tỉnh, Thường trực HĐND và Ủy ban bầu cử tỉnh đã sớm thống nhất dự kiến 164 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Cơ cấu thể hiện rõ tính đại diện rộng rãi với 71 đại biểu nữ (chiếm 43,3%), 37 đại biểu trẻ dưới 40 tuổi (chiếm 22,6%), 20 đại biểu là người dân tộc thiểu số (chiếm 12,2%), 16 đại biểu ngoài Đảng (chiếm 9,8%). Những con số này không chỉ phản ánh định hướng đúng về cơ cấu, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với khâu sàng lọc, lựa chọn, để mỗi đại biểu không chỉ “đủ thành phần” mà còn đủ năng lực, uy tín đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri.

Công tác lấy ý kiến cử tri nơi công tác không đơn thuần là một thủ tục bắt buộc, nó chính là “cánh cửa đầu vào” quyết định chất lượng cơ quan dân cử. Khi khâu này được thực hiện nghiêm túc, minh bạch và thực chất, việc lựa chọn đúng người không chỉ là yêu cầu pháp lý, mà còn là sự cam kết với Nhân dân về một HĐND gần dân, hiểu dân, có trách nhiệm với cử tri và Nhân dân. Chính từ sự nghiêm túc ấy, niềm tin của cử tri được bồi đắp, tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động của cơ quan dân cử trong nhiệm kỳ mới.

Nguyễn Yến