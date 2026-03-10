Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh thuộc Đơn vị bầu cử số 14 tiếp xúc cử tri xã Xuân Lãng

Chiều 10/3, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 – 2031 thuộc Đơn vị bầu cử số 14 tiếp xúc cử tri xã Xuân Lãng để vận động bầu cử theo quy định của pháp luật.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Xuân Lãng.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 – 2031 thuộc Đơn vị bầu cử số 14 gồm các đồng chí: Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Việt Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ; Nguyễn Văn Huyến - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Yên; Nguyễn Hương Giang - Phó Trưởng Phòng Thông tin - Dân nguyện, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Nguyễn Anh Tuấn - Phó trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Nội vụ; Nguyễn Lê Long - Viên chức Ban Quản lý dự án phường Vĩnh Yên; Nguyễn Thị Trang - Công chức Phòng Thông tin - Dân nguyện, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh giới thiệu tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác của các ứng cử viên để cử tri nắm bắt đầy đủ thông tin trước khi thực hiện quyền bầu cử.

Đồng chí Trần Duy Đông trình bày chương trình hành động trước cử tri.

Trình bày chương trình hành động trước cử tri, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và các ứng cử viên bày tỏ niềm vinh dự khi được tin tưởng giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh; đồng thời nhận thức sâu sắc được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh là vinh dự cũng là trách nhiệm to lớn trước Đảng, trước Nhân dân.

Trong chương trình hành động, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông hứa với cử tri sẽ làm việc với sự tận tụy, cống hiến và trách nhiệm cao nhất; biến ý chí thành hành động, nói đi đôi với làm, làm đúng, làm tốt, làm đến cùng; biến quyết sách thành kết quả cụ thể bằng năng lực lãnh đạo và tổ chức thực hiện, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng tỉnh Phú Thọ phát triển nhanh và bền vững.

Đồng chí Trần Việt Cường trình bày chương trình hành động trước cử tri.

Đồng chí Nguyễn Văn Huyến trình bày chương trình hành động trước cử tri.

Đồng chí Nguyễn Hương Giang trình bày chương trình hành động trước cử tri.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn trình bày chương trình hành động trước cử tri.

Đồng chí Nguyễn Thị Trang trình bày chương trình hành động trước cử tri.

Đồng chí Nguyễn Lê Long trình bày chương trình hành động trước cử tri.

Chương trình hành động của các ứng cử viên đều khẳng định, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh sẽ không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, phát huy tinh thần trách nhiệm của người đại biểu dân cử; giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe và phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân tới HĐND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền.

Đồng thời, tích cực tham gia thảo luận, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương; đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách nhằm khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân; xây dựng Đảng bộ, chính quyền trong sạch, vững mạnh, bộ máy hành chính các cấp “tinh - gọn - mạnh - kỷ cương - liêm chính - hiệu lực - hiệu quả - gần dân - lắng nghe Nhân dân - phục vụ Nhân dân”.

Cử tri xã Xuân Lãng phát biểu các ý kiến tâm huyết tại hội nghị tiếp xúc.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Xuân Lãng bày tỏ sự tin tưởng, đánh giá cao trình độ, năng lực, kinh nghiệm công tác, chương trình hành động của các ứng cử viên. Một số cử tri trao đổi, kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư cải tạo, nâng cấp, nhất là hệ thống điện chiếu sáng trên tuyến tỉnh 303 đoạn qua khu dân cư đông đúc; nghiên cứu miễn phí dịch vụ thủy lợi nội đồng cho Nhân dân; thông báo rõ kế hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp lên đất thổ cư; sớm có kế hoạch công khai giá đất đền bù, giải phóng mặt bằng đất nông nghiệp trên địa bàn xã Xuân Lãng.

Đại diện các ứng cử viên thuộc Đơn vị bầu cử số 14, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đã thông tin tới cử tri về thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2025; những lợi thế, thách thức đặt ra và một số định hướng lớn của tỉnh trong thời gian tới.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Theo quy hoạch, định hướng của tỉnh, Xuân Lãng sẽ phát triển công nghiệp, đô thị và dịch vụ, vì vậy xã cần tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án; giải quyết dứt điểm một số tồn tại về đất đai, ô nhiễm rác thải. Tỉnh sẽ giao Sở Nội vụ luân chuyển, điều động biệt phái cán bộ từ tỉnh về xã, đồng thời cho phép xã có sự luân chuyển, điều động cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đối với kiến nghị về miễn thuỷ lợi phí cho người dân, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu, rà soát, đánh giá để sớm trả lời. Đồng chí giao Sở Xây dựng rà soát, trên cơ sở cân đối nguồn lực của xã và của tỉnh để có kế hoạch cải tạo, nâng cấp tuyến đường tỉnh 303.

Thúy Hường