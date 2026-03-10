Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Đại Dương kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại 2 phường Phúc Yên và Xuân Hòa

Đoàn công tác do đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra, nắm tình hình và chỉ đạo công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại 2 phường Phúc Yên và Xuân Hòa.

Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Đại Dương kiểm tra khu vực đặt hòm phiếu tại phường Xuân Hoà.

Theo báo cáo, đến thời điểm này, 2 phường cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, sẵn sàng cho ngày bầu cử. Tại phường Xuân Hòa đã bố trí 20 khu vực bỏ phiếu tại các tổ dân phố, cơ quan, đơn vị trên địa bàn; trong đó có 1 khu vực bỏ phiếu riêng của đơn vị quân đội - Lữ đoàn Đặc công 113. Mỗi khu vực bỏ phiếu có từ 600 đến 4.000 cử tri.

Phường Phúc Yên có 52 khu vực bỏ phiếu với 42.226 cử tri, gồm 40.981 cử tri thường trú và 1.245 cử tri tạm trú. Phường đã rà soát, cập nhật khoảng 3.000 trường hợp cử tri có biến động để bảo đảm chính xác danh sách cử tri.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Phúc Yên.

Việc tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp được triển khai đúng quy định. Tại các địa điểm bỏ phiếu, công tác trang trí khánh tiết được chuẩn bị trang trọng; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Đến nay, Ủy ban bầu cử và Ban bầu cử đại biểu HĐND của 2 phường chưa nhận được khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến công tác bầu cử và người ứng cử.

Ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của phường Phúc Yên và phường Xuân Hòa trong công tác chuẩn bị, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử, đặc biệt là các bước, quy trình thực hiện, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Bên cạnh đó, các địa phương cần tiếp tục rà soát, cập nhật đầy đủ danh sách cử tri, bảo đảm không bỏ sót; xây dựng phương án hỗ trợ những cử tri không có khả năng di chuyển đến khu vực bỏ phiếu. Đồng thời, tăng cường nắm bắt tình hình Nhân dân, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn tuyệt đối tại các khu vực bỏ phiếu, chủ động các phương án để kịp thời xử lý những tình huống phát sinh, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử.

Lê Minh