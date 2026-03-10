Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri 5 xã thuộc Đơn vị bầu cử số 18

Ngày 10/3, tại xã Nhân Nghĩa, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 thuộc Đơn vị bầu cử số 18 tiếp xúc cử tri 5 xã: Nhân Nghĩa, Mường Vang, Lạc Lương, Yên Trị, Yên Thủy. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại Đơn vị bầu cử số 18.

Các ứng cử viên thuộc Đơn vị bầu cử số 18 gồm các ông, bà: Quách Thế Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Huy Nhuận - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Hoàng Đức Chính - Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lạc Sơn; Bùi Văn Chúc - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Nguyễn Thu Hà - Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Lệ Thu - Chuyên viên Ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Phương Thùy - Công chức Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Nông nghiệp và Môi trường; Quách Thị Dung - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ xóm Đa Gắm, xã Lạc Sơn.

Tại hội nghị, các cử tri đã được nghe giới thiệu tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh.

Trong chương trình hành động, các ứng cử viên khẳng định sẽ nỗ lực thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử; thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân tới HĐND tỉnh; đồng thời tích cực tham gia đóng góp các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Cử tri các địa phương bày tỏ sự đồng tình, tin tưởng đối với các ứng cử viên; đồng thời mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của người đại biểu nhân dân; quan tâm phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri tới các cấp có thẩm quyền, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.

Thay mặt các ứng cử viên, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quách Thế Ngọc tiếp thu ý kiến của cử tri.

Đại diện các ứng cử viên, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quách Thế Ngọc tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời khẳng định đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục hoàn thiện chương trình hành động cũng như định hướng hoạt động nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Buổi tiếp xúc cử tri được tổ chức đúng quy định, bảo đảm công khai, dân chủ, giúp cử tri hiểu rõ hơn về chương trình hành động, năng lực và trách nhiệm của các ứng cử viên, qua đó góp phần chuẩn bị tốt cho cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Nguyễn Thuý – Sơn Tùng