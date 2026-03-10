Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại Đơn vị bầu cử số 17

Ngày 10/3, tại xã Cao Phong, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 thuộc Đơn vị bầu cử số 17. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại xã Cao Phong kết hợp trực tuyến với các xã Mường Thàng, Thung Nai, Dũng Tiến, Mường Động.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 tiếp xúc cử tri các xã thuộc Đơn vị bầu cử số 17.

Tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Đơn vị bầu cử số 17 có 5 ứng cử viên gồm các ông, bà: Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Đức Lân - Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Trần Tuấn Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nật Sơn; Bùi Minh Quang - Chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Lê Thu Trang - Công chức Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Nật Sơn.

Ông Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày chương trình hành động tại buổi tiếp xúc cử tri.

Ông Đinh Đức Lân - Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh trình bày chương trình hành động trước cử tri các xã thuộc Đơn vị bầu cử số 17.

Ông Trần Tuấn Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nật Sơn trình bày chương trình hành động.

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh đã giới thiệu tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh thuộc Đơn vị bầu cử số 17 để cử tri nắm bắt thông tin.

Sau phần giới thiệu, từng ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động của mình nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031. Nội dung chương trình hành động của các ứng cử viên đều tập trung vào việc phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và kịp thời phản ánh những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân tới HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng.

Các ứng cử viên cũng khẳng định, nếu trúng cử sẽ tích cực tham gia các hoạt động của HĐND tỉnh; nghiên cứu, thảo luận và quyết định những chủ trương, chính sách quan trọng của địa phương; đồng thời tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Ông Bùi Minh Quang - Chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trình bày chương trình hành động.

Bà Lê Thu Trang - Công chức Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Nật Sơn trình bày chương trình hành động.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh cũng khẳng định sẽ nỗ lực thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử; thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và phản ánh trung thực, đầy đủ các ý kiến, kiến nghị chính đáng của Nhân dân tới HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Các ứng cử viên nhấn mạnh, trên cương vị công tác của mình, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm tới những vấn đề thiết thực của địa phương như phát triển hạ tầng, bảo vệ môi trường, chăm lo đời sống Nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để người dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đóng góp ý kiến và giám sát của cử tri để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND tỉnh nếu được bầu.

Cử tri Bùi Văn Quyền ở xóm Mừng, xã Cao Phong bày tỏ sự đồng tình với chương trình hành động của các ứng cử viên.

Cử tri Dương Thị Phượng ở khu 3, xã Cao Phong đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên.

Cử tri các địa phương thuộc Đơn vị bầu cử số 17 bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên. Nhiều ý kiến cho rằng các chương trình hành động đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự gắn bó với địa phương và quyết tâm đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị một số vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh như tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng nông thôn, nâng cấp hệ thống giao thông; tăng cường công tác quản lý đất đai, quy hoạch; bảo đảm vệ sinh môi trường; tạo thêm việc làm và nâng cao chất lượng đời sống của Nhân dân trên địa bàn.

Cử tri các xã thuộc Đơn vị bầu cử số 17 bày tỏ sự đồng tình với cam kết hành động của các ứng cử viên nếu được bầu vào Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Thay mặt các ứng cử viên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng và những ý kiến đóng góp thẳng thắn, trách nhiệm của cử tri. Đồng thời khẳng định các ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ được các ứng cử viên tiếp thu, tổng hợp để phản ánh tới các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Mong cử tri tiếp tục quan tâm, theo dõi, đóng góp ý kiến và giám sát hoạt động của đại biểu dân cử; qua đó góp phần xây dựng chính quyền địa phương ngày càng vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển của tỉnh và nguyện vọng của Nhân dân.

Mạnh Hùng