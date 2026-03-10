Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh thuộc Đơn vị bầu cử số 9 tiếp xúc cử tri 2 xã Liên Hòa và Tiên Lữ

Chiều 10/3, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 thuộc Đơn vị bầu cử số 9 đã tiếp xúc cử tri 2 xã Liên Hòa và Tiên Lữ.

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 thuộc Đơn vị bầu cử số 9 gồm các ông, bà: Nguyễn Hồng Nhung - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Nguyễn Văn Hòa - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Triệu Văn Chúc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hải Lựu; Phùng Thế Hải - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thái Hòa; Nguyễn Kim Dung - Chuyên viên Ban Công tác Phụ nữ, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Nguyễn Thị Hồng Phượng - Giáo viên Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc; Phạm Hùng Sơn - Giáo viên Trường Tiểu học Phương Khoan, xã Hải Lựu; Lê Thị Hải Yến - Công chức xã Thái Hòa đã tiếp xúc cử tri tại các xã Liên Hòa và Tiên Lữ.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 tiếp xúc cử tri tại xã Liên Hòa.

Trình bày chương trình hành động của mình, các ứng cử viên khẳng định sẽ tiếp tục rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn và tinh thần trách nhiệm; tích cực tham gia xây dựng chính sách phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với thực tiễn địa phương; luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân tới các cơ quan có thẩm quyền.

Bà Nguyễn Hồng Nhung - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trình bày chương trình hành động trước cử tri.

Ông Nguyễn Văn Hòa - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trình bày chương trình hành động trước cử tri.

Ông Triệu Văn Chúc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hải Lựu trình bày chương trình hành động.

Ông Phùng Thế Hải - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thái Hòa trình bày chương trình hành động trước cử tri.

Bà Nguyễn Thị Hồng Phượng - Giáo viên Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc trình bày chương trình hành động trước cử tri.

Ông Phạm Hùng Sơn - Giáo viên Trường Tiểu học Phương Khoan, xã Hải Lựu trình bày chương trình hành động trước cử tri.

Bà Lê Thị Hải Yến - Công chức xã Thái Hòa trình bày chương trình hành động trước cử tri.

Bà Nguyễn Kim Dung - Chuyên viên Ban Công tác Phụ nữ, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trình bày chương trình hành động trước cử tri.

Bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ với chương trình hành động của các ứng cử viên, cử tri các địa phương mong muốn các đại biểu khi được bầu sẽ quan tâm hơn tới phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân; chú trọng các lĩnh vực như an sinh xã hội, giáo dục, giao thông nông thôn, nước sạch, thủy lợi, phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Cử tri cũng kỳ vọng các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt những cam kết, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh và địa phương.

Hà Giang