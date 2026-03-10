Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại Đơn vị bầu cử số 5

Chiều 10/3, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đơn vị bầu cử số 5 đã tiếp xúc cử tri 2 xã Hiền Lương và Văn Lang để vận động bầu cử theo luật định.

Các ứng cử viên gồm các ông, bà: Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trịnh Thế Truyền - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Cao Thị Toàn Thắng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hạ Hòa; Hoàng Thị Hải Tuyên - Tổ trưởng Tổ Khuyến nông, Ủy ban MTTQ xã Hạ Hoà; Bùi Văn Vịnh - Công chức Phòng Tổ chức cán bộ (Sở Giáo dục và Đào tạo).

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri.

Tại hội nghị, các cử tri đã nghe giới thiệu tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên.

Trình bày chương trình hành động trước cử tri, các ứng cử viên tập trung vào các nhóm nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu, cùng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo bộ máy của hệ thống chính trị hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; nêu cao tinh thần trách nhiệm, công tâm, khách quan khi tham gia quyết nghị các chủ trương, chính sách, các vấn đề cử tri quan tâm tại các kỳ họp HĐND tỉnh.

Các ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đơn vị bầu cử số 5.

Các ứng cử viên khẳng định, tiếp tục phát huy kinh nghiệm thực tiễn, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, tích cực đề xuất các giải pháp nhằm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo QP-AN, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống Nhân dân; tạo đột phá về phát triển giáo dục và đào tạo; phát huy tiềm năng về du lịch, văn hóa. Đồng thời, luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân tới HĐND tỉnh.

Cử tri xã Hiền Lương đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên.

Cử tri 2 xã Hiền Lương và Văn Lang đánh giá cao năng lực, kinh nghiệm công tác của các ứng cử viên; đồng thời mong muốn sau khi trúng cử, các đại biểu sẽ tiếp tục gần dân, sát dân, quan tâm đến những vấn đề thiết thực của địa phương như phát triển sản xuất nông nghiệp, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo và đầu tư hạ tầng cơ sở, thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ...

Thay mặt các ứng cử viên, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Thay mặt các ứng cử viên tại Đơn vị bầu cử số 5, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi trân trọng cảm ơn và tiếp thu các ý kiến của cử tri. Đồng chí khẳng định, nếu được tín nhiệm bầu vào HĐND tỉnh, các ứng cử viên sẽ nỗ lực hoàn thành tốt trách nhiệm của người đại biểu dân cử, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri. Đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của cử tri để các ứng cử viên có điều kiện phát huy năng lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

