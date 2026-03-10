Quốc hội - Hội đồng nhân dân
Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Hy Cương

Chiều 10/3, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 thuộc Đơn vị bầu cử số 1 đã tiếp xúc cử tri tại xã Hy Cương.

Ứng cử đại biểu HĐND tỉnh tại Đơn vị bầu cử số 1 gồm các ông, bà: Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Vương Thị Bẩy - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính; Nguyễn Ngọc Sơn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vân Phú; Nguyễn Tuấn Cường (Thượng tọa Thích Minh Nghiêm) - Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh; Nguyễn Việt Quỳnh - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng công tác HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Tuyết Lan - Phó Trưởng Phòng Tài chính, Hành chính sự nghiệp, Sở Tài chính; Nguyễn Anh Tuấn - Công chức Phòng Kinh tế hạ tầng và Đô thị, UBND phường Vân Phú; Lê Thị Kiều Trang - Công chức Phòng Văn hóa – Xã hội, UBND phường Vân Phú.

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Hy Cương

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 tiếp xúc cử tri xã Hy Cương.

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Hy Cương

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh trình bày tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 – 2031 thuộc Đơn vị bầu cử số 1.

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Hy Cương

Ông Bùi Văn Quang trình bày chương trình hành động.

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Hy Cương

Bà Vương Thị Bẩy trình bày chương trình hành động.

Tiếp đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang và các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã trình bày chương trình hành động nếu trúng cử. Các ứng cử viên nhấn mạnh trách nhiệm của người đại biểu dân cử; tích cực tham gia quyết định các chủ trương, chính sách quan trọng của địa phương, quan tâm giải quyết các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, đóng góp tích cực cho sự nghiệp đẩy mạnh đổi mới, phát triển nhanh, bền vững đất nước và tỉnh Phú Thọ.

Đồng thời, các ứng cử viên khẳng định sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri, lắng nghe, phản ánh kịp thời ý kiến, kiến nghị của Nhân dân đến Quốc hội, HĐND và các cơ quan chức năng; theo dõi, giám sát việc giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm.

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Hy Cương

Ông Nguyễn Ngọc Sơn trình bày chương trình hành động.

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Hy Cương

Ông Nguyễn Tuấn Cường (Thượng tọa Thích Minh Nghiêm) trình bày chương trình hành động.

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Hy Cương

Ông Nguyễn Việt Quỳnh trình bày chương trình hành động.

Cử tri xã Hy Cương bày tỏ sự đồng thuận, đánh giá cao nội dung chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đồng thời mong muốn, sau khi trúng cử, các đại biểu quan tâm hơn nữa đến việc nâng cao đời sống Nhân dân; tăng cường công tác quản lý đất đai; tiếp tục quan tâm đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông, nhất là các tuyến đường nối khu Di tích lịch sử Đền Hùng ra nút giao IC8 để tạo điều kiện cho du khách về thăm Đền Hùng và thúc đẩy phát triển du lịch địa phương.

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Hy Cương

Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan trình bày chương trình hành động.

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Hy Cương

Ông Nguyễn Anh Tuấn trình bày chương trình hành động.

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Hy Cương

Bà Lê Thị Kiều Trang trình bày chương trình hành động.

Cử tri cũng mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư hỗ trợ Hy Cương xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, có từ 2-3 khu dân cư nông thôn mới thông minh; đưa khu tái định cư Hóc Thiểu trên địa bàn vào sử dụng, quy hoạch, xây dựng khu tái định cư này thành khu dân cư nông thôn mới thông minh. Nâng cấp hạ tầng thông tin phục vụ chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, công dân số, kinh tế số; tiếp tục có chính sách đầu tư nâng cấp, cải tạo hệ thống giao thông nông thôn, giao thông nội đồng; cùng các cơ quan chức năng làm tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Hy Cương

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Hy Cương

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Hy Cương

Các cử tri xã Hy Cương phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Thay mặt các ứng cử viên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang trân trọng cảm ơn những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri và khẳng định, nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2026 - 2031, các ứng cử viên sẽ nỗ lực thực hiện tốt chương trình hành động đã đề ra bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử, đáp ứng sự kỳ vọng của cử tri và Nhân dân.

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Hy Cương

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang trân trọng tiếp thu ý kiến của cử tri tại hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng tiếp thu, trực tiếp trao đổi, làm rõ, giải đáp một số ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời cung cấp thêm thông tin để cử tri nắm rõ chủ trương, định hướng và lộ trình thực hiện.

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Hy Cương

Quang cảnh hội nghị.

Đinh Vũ


Đinh Vũ

Mỗi lá phiếu, một niềm tin

Mỗi lá phiếu, một niềm tin
2026-03-11 06:25:00

baophutho.vn Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại...

