Tiếp tục sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế trong tháng 3

Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tiến hành sắp xếp kiện toàn cơ cấu tổ chức, hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm tinh gọn, giảm cấp trung gian.

Liên quan đến nhiệm vụ phải thực hiện trong tháng 3, báo cáo của Bộ Nội vụ cho thấy Bộ này sẽ tiếp tục chủ động hướng dẫn, phối hợp các bộ, ngành, địa phương tham mưu cho cấp có thẩm quyền tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Nội dung này nhằm tạo nền tảng, thúc đẩy động lực cho chính quyền địa phương đạt các mục tiêu kiến tạo và phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng mô hình quản trị địa phương.

Tiếp đó, Bộ Nội vụ sẽ tham mưu cấp có thẩm quyền chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác.

Các cơ quan này sẽ tiến hành sắp xếp kiện toàn cơ cấu tổ chức, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, giảm cấp trung gian, phù hợp với các quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo Trung ương.

Người dân làm thủ tục đăng ký giấy khai sinh cho con. Ảnh: Bảo Kỳ

Theo Bộ Nội vụ, việc sắp xếp gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Một nhiệm vụ tiếp theo mà Bộ Nội vụ cần thực hiện trong tháng 3 là tiếp tục tập trung hoàn thiện trình Ban Chỉ đạo Trung ương và Bộ Chính trị về thực trạng quản lý biên chế giai đoạn 2022-2026 và đề xuất biên chế giai đoạn 2026-2031.

Đồng thời sẽ thực hiện đôn đốc, kiểm tra việc rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm đúng vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tập trung xây dựng các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Viên chức (sửa đổi).

Là cơ quan thường trực cải cách hành chính của Chính phủ, Bộ Nội vụ sẽ giúp Chính phủ triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước trọng tâm giai đoạn 2026-2030.

Bộ này cũng tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính của Bộ, thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của Bộ năm 2026 và các năm tiếp theo.

Đồng thời, Bộ cũng tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính, tiếp tục triển khai Kế hoạch tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác này.

Song song với Trung ương, các tỉnh, thành phố đã ban hành kế hoạch cụ thể nhằm sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế trong giai đoạn mới.

Bên cạnh các bộ, ngành thực hiện tinh gọn bộ máy, tại các địa phương cũng ban hành kế hoạch cụ thể để sắp xếp, tổ chức cơ quan bên trong hiệu quả.

Tại Hà Nội, kế hoạch cải cách hành chính tập trung sắp xếp bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ của các sở, ngành, đồng thời đẩy mạnh phân quyền và chuyển đổi số.

Địa phương này đặt mục tiêu giảm tối thiểu 20% biên chế cán bộ, công chức và hoàn thành việc sắp xếp trong năm 2026.

Còn theo Chương trình hành động, Tỉnh ủy Khánh Hòa yêu cầu tập trung xây dựng các cơ quan lãnh đạo của Đảng ở cấp tỉnh, cấp xã, cùng với các cơ quan tham mưu của cấp ủy, chính quyền địa phương, đảm bảo tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả. Mục tiêu duy trì hoạt động thông suốt của hệ thống chính trị, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Tỉnh ủy Khánh Hòa nhấn mạnh việc tiếp tục rà soát, tinh gọn bộ máy bên trong các sở, ban, ngành.

Các đơn vị sự nghiệp công lập, trường học, cơ sở giáo dục, y tế và doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh sẽ được sắp xếp theo chỉ đạo của Trung ương và kế hoạch của tỉnh, nhằm đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt người dân và xã hội. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo dantri.com.vn