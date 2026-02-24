Không phải xác minh điều kiện đăng ký thường trú cho trẻ dưới 6 tuổi

Trường hợp đăng ký thường trú, tạm trú cho người dưới 6 tuổi tại nơi ở của bố mẹ, người giám hộ thì công an không phải kiểm tra, xác minh điều kiện.

Đây là một trong những điểm mới được nêu trong Nghị định 58/2026 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện về an ninh trật tự, quản lý con dấu, pháo và một số điều cùng biện pháp thi hành Luật Cư trú, Luật Căn cước.

Liên quan đăng ký cư trú cho người chưa thành niên, nghị định 58 đã sửa đổi, bổ sung điều 7 của nghị định 154/2024 theo hướng tập trung cụ thể trách nhiệm của bố mẹ, người giám hộ và bổ sung quy định riêng với trẻ dưới 6 tuổi.

Theo đó, khi người chưa thành niên đăng ký thường trú hoặc tạm trú, cha mẹ hoặc người giám hộ có trách nhiệm kê khai, xác nhận thông tin vào tờ khai thay đổi thông tin cư trú. Trường hợp trẻ được tòa án giao cho một bên trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng thì người được giao sẽ thực hiện thủ tục. Quy định này bảo đảm rõ hơn về chủ thể chịu trách nhiệm trong từng tình huống cụ thể.

Trong thời hạn tối đa 60 ngày, từ thời điểm người chưa thành niên được đăng ký khai sinh thì bố hoặc mẹ hoặc chủ hộ hoặc người giám hộ có trách nhiệm đăng ký thường trú, tạm trú, khai báo thông tin về cư trú cho trẻ. Nếu bố mẹ, người giám hộ của người dưới 6 tuổi có nơi thường trú nhưng không phải nơi đang sinh sống thực tế thì trẻ được đăng ký thường trú tại nơi thường trú của bố mẹ hoặc người giám hộ.

Đặc biệt, cơ quan đăng ký cư trú không phải kiểm tra, xác minh điều kiện đăng ký khi thực hiện đăng ký thường trú hoặc tạm trú cho trẻ dưới 6 tuổi tại nơi cư trú của bố mẹ hoặc người giám hộ. So với điều 7 nghị định 154/2024 thì quy định này được xác định rõ hơn về phạm vi áp dụng theo độ tuổi.

Các quy định mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7.

Giấy khai sinh mới nhất. Ảnh: Phạm Dự

Chỉ được đăng ký xóa thường trú, tạm trú online

Nghị định 58/2026 cũng sửa đổi, bổ sung điều 9 của nghị định 154/2024 về hồ sơ, thủ tục xóa đăng ký thường trú, theo hướng dành sự chủ động “xóa đăng ký thường trú” cho cơ quan nhà nước.

Theo đó, trong một ngày kể từ khi nhận được quyết định hủy bỏ đăng ký thường trú của thủ trưởng cấp trên trực tiếp hoặc ngay sau khi ra quyết định hủy bỏ đăng ký thường trú với công dân, cơ quan đăng ký cư trú thực hiện việc xóa đăng ký thường trú. Sau khi xóa, cơ quan đăng ký cư trú phải cập nhật việc xóa vào Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trong thời hạn 7 ngày, kể từ khi hộ gia đình có người thuộc diện xóa đăng ký thường trú thì người thuộc diện đó hoặc đại diện hộ gia đình có trách nhiệm thực hiện thủ tục xóa đăng ký thường trú.

Hồ sơ xóa đăng ký thường trú gồm tờ khai thay đổi thông tin cư trú và giấy tờ, tài liệu chứng minh thuộc một trong các trường hợp xóa đăng ký thường trú. Người thực hiện thủ tục nộp 1 hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc ứng dụng định danh quốc gia - VNelD, đến cơ quan đăng ký cư trú.

So với quy định cũ, việc nộp hồ sơ xóa đăng ký thường trú chỉ còn được thực hiện trực tuyến. Nghị định 58 không cho phép người dân nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích như cũ.

Nghị định 58 giữ nguyên mốc thời gian là 5 ngày, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ thì cơ quan đăng ký cư trú phải thực hiện xóa đăng ký thường trú với công dân. Sau khi xóa phải cập nhật vào Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tương tự, thủ tục đăng ký xóa tạm trú cũng chỉ được trực hiện trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc VNelD. Trước đây thì có thể vừa đăng ký trực tuyến, vừa trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

Các quy định về xóa thường trú, tạm trú này có hiệu lực từ 15/3. Sau khi thực hiện xóa đăng ký thường trú, tạm trú, cơ quan đăng ký cư trú phải thông báo bằng văn bản giấy hoặc bản điện tử hoặc hình thức điện tử khác.

Theo vnexpress.net