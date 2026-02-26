Công bố danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ủy ban Bầu cử tỉnh Phú Thọ đã công bố danh sách chính thức ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại 19 đơn vị bầu cử.

Theo đó, Đơn vị bầu cử số 1 gồm các phường: Thanh Miếu, Việt Trì, Nông Trang, Vân Phú và xã Hy Cương có 8 người tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, tổng số đại biểu HĐND tỉnh được bầu là 5 người.

Đơn vị bầu cử số 2 gồm các xã: Phú Mỹ, Trạm Thản, Dân Chủ, Phù Ninh, Bình Phú, Xuân Lũng, Lâm Thao, Phùng Nguyên, Bản Nguyên có 8 người tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, tổng số đại biểu HĐND tỉnh được bầu là 5 người.

Đơn vị bầu cử số 3 gồm các phường: Âu Cơ, Phong Châu, Phú Thọ và các xã: Thanh Ba, Quảng Yên, Hoàng Cương, Đông Thành, Chí Tiên, Liên Minh có 8 người tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, tổng số đại biểu HĐND tỉnh được bầu là 5 người.

Đơn vị bầu cử số 4 gồm các xã: Chí Đám, Tây Cốc, Bằng Luân, Đoan Hùng, Chân Mộng có 5 người tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, tổng số đại biểu HĐND tỉnh được bầu là 3 người.

Đơn vị bầu cử số 5 gồm các xã: Đan Thượng, Hạ Hòa, Yên Kỳ, Vĩnh Chân, Văn Lang, Hiền Lương có 5 người tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, tổng số đại biểu HĐND tỉnh được bầu là 3 người.

Đơn vị bầu cử số 6 gồm các xã: Sơn Lương, Tiên Lương, Vân Bán, Yên Lập, Xuân Viên, Trung Sơn, Thượng Long, Minh Hòa, Đồng Lương, Hùng Việt, Phú Khê, Cẩm Khê có 8 người tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, tổng số đại biểu HĐND tỉnh được bầu là 5 người.

Đơn vị bầu cử số 7 gồm các xã: Tam Nông, Hiền Quan, Thọ Văn, Vạn Xuân, Đào Xá, Thanh Thủy, Tu Vũ có 8 người tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, tổng số đại biểu HĐND tỉnh được bầu là 5 người.

Đơn vị bầu cử số 8 gồm các xã: Thanh Sơn, Võ Miếu, Văn Miếu, Cự Đồng, Hương Cần, Yên Sơn, Khả Cửu, Tân Sơn, Minh Đài, Lai Đồng, Xuân Đài, Long Cốc, Thu Cúc có 8 người tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, tổng số đại biểu HĐND tỉnh được bầu là 5 người.

Đơn vị bầu cử số 9 gồm các xã: Hải Lựu, Tam Sơn, Yên Lãng, Hợp Lý, Thái Hòa, Lập Thạch, Sông Lô, Tiên Lữ, Liên Hòa có 8 người tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, tổng số đại biểu HĐND tỉnh được bầu là 5 người.

Đơn vị bầu cử số 10 gồm các xã: Đạo Trù, Đại Đình, Tam Dương Bắc, Tam Đảo, Tam Dương, Hội Thịnh, Hoàng An có 8 người tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, tổng số đại biểu HĐND tỉnh được bầu là 5 người.

Đơn vị bầu cử số 11 gồm các xã: Sơn Đông, Vĩnh Hưng, Vĩnh Thành, Thổ Tang, Vĩnh Phú, Vĩnh Tường có 8 người tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và tổng số đại biểu HĐND tỉnh được bầu là 5 người.

Đơn vị bầu cử số 12 gồm các xã: Vĩnh An, Tề Lỗ, Yên Lạc, Tam Hồng, Liên Châu, Nguyệt Đức có 8 người tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, tổng số đại biểu HĐND tỉnh được bầu là 5 người.

Đơn vị bầu cử số 13 gồm các phường: Xuân Hoà, Phúc Yên và các xã: Bình Tuyền, Bình Nguyên có 7 người tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và tổng số đại biểu HĐND tỉnh được bầu là 4 người.

Đơn vị bầu cử số 14 gồm các phường: Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên và các xã: Bình Xuyên, Xuân Lãng có 7 người tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, tổng số đại biểu HĐND tỉnh được bầu là 4 người.

Đơn vị bầu cử số 15 gồm các phường: Hòa Bình, Kỳ Sơn, Tân Hòa, Thống Nhất và các xã: Thịnh Minh, Đà Bắc, Cao Sơn, Đức Nhàn, Quy Đức, Tân Pheo, Tiền Phong có 8 người tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, tổng số đại biểu HĐND tỉnh được bầu là 5 người.

Đơn vị bầu cử số 16 gồm các xã: Tân Lạc, Mường Bi, Mường Hoa, Toàn Thắng, Vân Sơn, Mai Châu, Bao La, Mai Hạ, Pà Cò, Tân Mai có 5 người tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, tổng số đại biểu HĐND tỉnh được bầu là 3 người.

Đơn vị bầu cử số 17 gồm các xã: Kim Bôi, Mường Động, Dũng Tiến, Nật Sơn, Cao Phong, Mường Thàng, Thung Nai có 5 người tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, tổng số đại biểu HĐND tỉnh được bầu là 3 người.

Đơn vị bầu cử số 18 gồm các xã: Lạc Sơn, Mường Vang, Đại Đồng, Ngọc Sơn, Nhân Nghĩa, Quyết Thắng, Thượng Cốc, Yên Phú, Yên Thủy, Lạc Lương, Yên Trị có 8 người tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, tổng số đại biểu HĐND tỉnh được bầu là 5 người.

Đơn vị bầu cử số 19 gồm các xã: Lạc Thủy, An Bình, An Nghĩa, Lương Sơn, Cao Dương, Liên Sơn, Hợp Kim có 8 người tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, tổng số đại biểu HĐND tỉnh được bầu là 5 người.

Việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử là bước quan trọng trong quy trình bầu cử, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật. Đây cũng là cơ sở để cử tri tìm hiểu thông tin, lựa chọn và thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân trong ngày bầu cử, góp phần xây dựng bộ máy HĐND tỉnh nhiệm kỳ mới đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.

Xem Danh sách chi tiết ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026-2031 tại đây: DS_chinh_thuc_nguoi_ung_cu_ĐB_HND_tinh.pdf

Lê Minh