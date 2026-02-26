Đoàn công tác số 13, Ủy ban Bầu cử tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại đơn vị bầu cử số 4

Chiều 26/2, Đoàn công tác số 13, Ủy ban Bầu cử tỉnh do đồng chí Vi Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình Phú Thọ làm Trưởng đoàn đã giám sát, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Đơn vị bầu cử số 4, gồm các xã: Đoan Hùng, Chí Đám, Bằng Luân, Chân Mộng, Tây Cốc.

Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ Vi Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Qua giám sát tại một số khu vực bỏ phiếu, Đoàn công tác đánh giá cao tinh thần chủ động, nghiêm túc của cấp ủy, chính quyền và Ủy ban Bầu cử các xã trong việc triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Các nhiệm vụ theo tiến độ, mốc thời gian; các tổ chức phụ trách bầu cử được thành lập đầy đủ; cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử và phân chia khu vực bỏ phiếu đều bảo đảm đúng quy định.

Công tác rà soát cử tri, chuẩn bị cơ sở vật chất và kiểm tra hồ sơ ứng cử được triển khai chặt chẽ; việc niêm yết danh sách người ứng cử sẽ hoàn thành trong ngày 27/2. Các địa phương tăng cường ứng dụng nền tảng số trong tuyên truyền, góp phần nâng cao hiệu quả tiếp cận thông tin cho cử tri.

Đồng chí Vi Mạnh Hùng và đoàn công tác kiểm tra khu vực bỏ phiếu tại xã Tây Cốc.

Tuy nhiên, một số nhà văn hóa chật hẹp khi bố trí điểm bỏ phiếu; việc rà soát cử tri đi làm ăn xa, viết thẻ cử tri bằng tay mất nhiều thời gian. Một số địa phương kiến nghị tiếp tục được tập huấn cho các tổ bầu cử; bảo đảm cung ứng điện ổn định trong ngày bầu cử; hỗ trợ file tuyên truyền bầu cử, duy trì đường dây nóng để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn phát sinh từ cơ sở.

Phát biểu kết luận, đồng chí Vi Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ ghi nhận các địa phương đã bám sát quy định của Luật Bầu cử; chủ động ban hành kế hoạch, phân công nhiệm vụ; triển khai công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú; đồng thời từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ bầu cử. Đây là nền tảng quan trọng để triển khai các bước tiếp theo.

Đồng chí Vi Mạnh Hùng và đoàn công tác kiểm tra khu vực bỏ phiếu tại xã Chí Đám.

Đồng chí Vi Mạnh Hùng lưu ý các địa phương cần chủ động nhận diện, dự liệu đầy đủ những tình huống có thể phát sinh để có giải pháp kịp thời; tăng cường công tác tự kiểm tra, rà soát nội bộ nhằm phát hiện sớm và khắc phục kịp thời.

Đồng chí nhấn mạnh, từ nay đến ngày bầu cử 15/3/2026, thời gian không nhiều, các địa phương thuộc đơn vị bầu cử số 4 cần tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền. Trong công tác tuyên truyền cần đảm bảo chính xác, thống nhất, dễ hiểu, phù hợp với từng nhóm đối tượng cử tri; tiếp tục rà soát chặt chẽ danh sách cử tri và người ứng cử; chuẩn bị tốt cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu; bảo đảm an ninh, trật tự; xử lý kịp thời các kiến nghị, khiếu nại liên quan đến bầu cử...

Đồng chí cũng yêu cầu Đoàn công tác tổng hợp các kiến nghị, đề xuất để báo cáo Ủy ban Bầu cử tỉnh xem xét, chỉ đạo, giải quyết.

Minh Thuật - Tạ Thanh