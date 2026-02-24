Kiểm tra công tác bầu cử tại Đơn vị bầu cử số 05

Sáng 24/2, đoàn giám sát, kiểm tra, chỉ đạo số 09 của Ủy ban Bầu cử tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Hồng Lâm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tại Đơn vị bầu cử số 05 (gồm các xã Đan Thượng, Hạ Hòa, Yên Kỳ, Vĩnh Chân, Văn Lang, Hiền Lương).

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hồng Lâm phát biểu tại buổi làm việc.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh Phú Thọ về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, các địa phương tại Đơn vị bầu cử số 05 đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao. Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn được ban hành kịp thời, đầy đủ, bám sát quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế tại các địa phương.

Trong đó, 100% xã đã hoàn thành việc thành lập Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử, các Ban bầu cử và Tổ bầu cử theo đúng quy định; công tác quán triệt Luật Bầu cử, các chỉ thị, kế hoạch của Trung ương và của tỉnh được triển khai nghiêm túc. Các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, thứ hai, thứ ba được thực hiện công khai, dân chủ, minh bạch, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao và bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần, số lượng được phân bổ.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hồng Lâm cùng các thành viên đoàn kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ bầu cử tại khu 1, xã Văn Lang.

Công tác rà soát danh sách cử tri, chuẩn bị khu vực bỏ phiếu và cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng yêu cầu; danh sách cử tri của từng xã thuộc đơn vị bầu cử đã được lập và niêm yết công khai theo quy định. Các địa phương đã chủ động phối hợp với lực lượng Công an rà soát nhân khẩu, cập nhật biến động cử tri. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội được triển khai đồng bộ.

Lãnh đạo xã Văn Lang báo cáo tình hình triển khai công tác bầu cử tại địa phương.

Bên cạnh kết quả, các địa phương thuộc Đơn vị bầu cử số 05 còn gặp một số khó khăn liên quan đến kinh phí phục vụ bầu cử, nhân lực, cập nhật danh sách cử tri và điều kiện cơ sở vật chất tại khu vực bỏ phiếu...

Lãnh đạo xã Hạ Hòa báo cáo tình hình triển khai công tác bầu cử tại địa phương.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hồng Lâm nhấn mạnh: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra trong điều kiện, bối cảnh, tình hình có nhiều điểm mới so với các kỳ bầu cử trước, các cơ quan có liên quan ở Trung ương và địa phương mới được tổ chức, sắp xếp lại; cơ quan bầu cử được xác lập theo mô hình tổ chức hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp; khung thời gian thực hiện các bước, quy trình bầu cử được đẩy sớm, rút ngắn nhằm sớm thể chế hóa, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống... Những vấn đề trên đòi hỏi cần có sự tập trung cao, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng, trong đó có vai trò quan trọng của cấp ủy, UBND, Ủy ban MTTQ cấp xã.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh cho ý kiến góp ý vào một số nội dung quan trọng phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, nghiêm túc của các địa phương trong công tác chuẩn bị bầu cử, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các xã tiếp tục tập trung bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban Bầu cử tỉnh, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác tổ chức bầu cử đúng Luật. Chủ động rà soát, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác bầu cử. Tăng cường công tác rà soát, cập nhật danh sách cử tri; bảo đảm đầy đủ, chính xác, không bỏ sót, không trùng lặp.

Tổ chức rà soát, kiểm tra đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ bầu cử: biên bản, danh sách cử tri, phiếu bầu, con dấu, nhà văn hóa nơi bỏ phiếu và hòm phiếu, bảo đảm sẵn sàng cho công tác bầu cử. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và nắm bắt tình hình tư tưởng Nhân dân. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền với hình thức đa dạng, phù hợp; chú trọng hướng dẫn quy trình bầu cử, đặc biệt là tại các vùng đặc thù, đảm bảo mọi người dân đều nắm vững quyền và nghĩa vụ của mình.

Lê Hoàng