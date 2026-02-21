Phát huy dân chủ, tạo đồng thuận trong công tác bầu cử

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang đến gần. Trên địa bàn tỉnh, công tác chuẩn bị được triển khai đồng bộ, đúng quy định, bảo đảm để mỗi cử tri thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân. Tinh thần tin tưởng, đồng thuận đang lan tỏa từ cơ sở, hướng về ngày hội lớn của toàn dân.

Dân chủ, công khai ngay từ cơ sở

Tại xã Tam Hồng, việc giới thiệu, lựa chọn người ứng cử được triển khai chặt chẽ, khách quan, đúng quy định, nhận được sự đồng thuận cao của Nhân dân. Danh sách cử tri được niêm yết đầy đủ, công khai, tạo điều kiện để người dân theo dõi, giám sát.

Đến nay, qua 3 vòng hiệp thương, địa phương có 42 người ứng cử; dự kiến bầu 23 đại biểu HĐND; thành lập 6 đơn vị bầu cử với 31 khu vực bỏ phiếu và 31 tổ bầu cử.

Là giáo dân họ giáo Dân Trù, một trong ba họ giáo trên địa bàn xã (gồm Dân Trù, Phương Trù và Thư Xá), ông Trương Vĩnh Tân bày tỏ sự tin tưởng vào công tác chuẩn bị của địa phương. Các bước hiệp thương được thực hiện công khai, minh bạch; công tác tuyên truyền triển khai đầy đủ, giúp đồng bào Công giáo nắm rõ quyền và nghĩa vụ của mình. Ông kỳ vọng các đại biểu trúng cử sẽ đại diện xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, quan tâm hơn tới đời sống đồng bào Công giáo, qua đó góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Cán bộ xã Tam Hồng trao đổi với giáo dân họ giáo Dân Trù về việc rà soát, kiểm tra danh sách cử tri phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Hoàng Đức Khoa - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử xã Tam Hồng cho biết: “Cơ cấu đại biểu HĐND xã được xây dựng bảo đảm công khai, dân chủ, đúng quy định; chú trọng tỷ lệ nữ, người trẻ, người ngoài Đảng và đồng bào tôn giáo. Quá trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử được triển khai chặt chẽ, lấy ý kiến rộng rãi tại khu dân cư, tạo sự thống nhất cao trong Nhân dân.

Đáng chú ý, có một đại biểu nữ hội tụ bốn tiêu chí: Có trình độ chuyên môn, là người ngoài Đảng, là giáo dân và bảo đảm cơ cấu đại diện. Qua các lần hiệp thương và lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, đại biểu này đều nhận được sự tín nhiệm cao, thể hiện niềm tin của Nhân dân đối với công tác lựa chọn, giới thiệu nhân sự”.

Bảo đảm quyền bầu cử của mọi cử tri

Phường Vĩnh Phúc hiện có 49.202 cử tri; thành lập 14 đơn vị bầu cử với 62 khu vực bỏ phiếu. Qua các vòng hiệp thương, có 44 người ứng cử; dự kiến bầu 29 đại biểu HĐND phường.

Công tác rà soát danh sách cử tri được thực hiện kỹ lưỡng, nhất là đối với lực lượng công nhân tạm trú, bảo đảm không bỏ sót quyền bầu cử của công dân đủ điều kiện. Thông qua hệ thống truyền thanh, tuyên truyền lưu động, các cuộc họp tổ dân phố cùng sự phối hợp với chủ nhà trọ, doanh nghiệp, địa phương tăng cường phổ biến quy định, thời gian, địa điểm bỏ phiếu, giúp người lao động nắm rõ quyền và nghĩa vụ của mình.

Chị Nguyễn Thị Định, công nhân Khu công nghiệp Khai Quang, hiện thuê trọ tại tổ dân phố Vĩnh Thịnh Đông, chia sẻ: “Do điều kiện công việc, chị đã đăng ký bỏ phiếu tại nơi cư trú để thuận tiện thực hiện quyền công dân. Chị mong muốn các đại biểu trúng cử sẽ quan tâm hơn tới chính sách bảo vệ quyền lợi, cải thiện điều kiện làm việc và đời sống cho công nhân lao động.

Đồng chí Trần Văn Trọng - Ủy viên Ủy ban MTTQ phường Vĩnh Phúc cho biết: “Tổ dân phố Vĩnh Thịnh Đông hiện có 1.320 cử tri, trong đó gần 200 công nhân đang thuê trọ. Trước đặc thù dân cư thường xuyên biến động, chi bộ, Ban Công tác Mặt trận và tổ dân phố đã chủ động phối hợp rà soát, niêm yết danh sách cử tri bảo đảm đầy đủ, chính xác; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền trực tiếp tại các khu nhà trọ. Hòm phiếu phụ, hòm phiếu lưu động cũng được chuẩn bị chu đáo, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động tham gia bầu cử".

Ban công tác Mặt trận tổ dân phố Vĩnh Thịnh Đông trao đổi, hướng dẫn công nhân tạm trú rà soát danh sách cử tri, góp phần bảo đảm quyền bầu cử của mọi cử tri.

Từ việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đến rà soát danh sách cử tri, chuẩn bị cơ sở vật chất và bảo đảm an ninh trật tự, từng khâu trong công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh đều được triển khai chặt chẽ, minh bạch.

Sự vào cuộc trách nhiệm của cả hệ thống chính trị cùng tinh thần chủ động từ cơ sở đang tạo nền tảng vững chắc để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật, phản ánh đầy đủ ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.

Nguyễn Toàn