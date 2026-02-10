Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

Ngày 10/2, tại xã Tam Nông, Đoàn công tác số 1 của Ủy ban bầu cử tỉnh do đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 của các xã Tam Nông, Hiền Quan, Vạn Xuân, Thọ Văn, Thanh Thủy, Đào Xá, Tu Vũ.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên kết luận hội nghị.

Theo báo cáo, đến thời điểm này, 7 xã đã triển khai đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn, hoàn thành tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người được giới thiệu ứng cử và đang triển khai hội nghị hiệp thương lần thứ 3. Các hồ sơ của người ứng cử được tiếp nhận đầy đủ, cập nhật kịp thời vào phần mềm quản lý của Hội đồng bầu cử quốc gia; thực hiện niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND xã và các khu vực bỏ phiếu.

Đại diện lãnh đạo xã Tam Nông phát biểu ý kiến.

Tại hội nghị, các địa phương kiến nghị Ủy ban bầu cử tỉnh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo để tháo gỡ kịp thời các vướng mắc như cấp đủ kinh phí theo định mức để địa phương có nguồn lực triển khai các bước tiếp theo; các cơ quan chuyên môn sớm cấp phát đầy đủ các ấn phẩm, tài liệu, biểu mẫu phục vụ bầu cử; tổ chức thêm các lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu cho cán bộ làm công tác bầu cử tại địa phương; sớm cấp thẻ cử tri cho các xã để đảm bảo thời gian phát thẻ theo tiến độ.

Đặc biệt, các xã đều phản ánh về việc rà soát danh sách cử tri gặp khó khăn do thông tin cư trú, hộ khẩu, nhân khẩu và dữ liệu trên phần mềm của công an chưa hoàn toàn đồng nhất; trong khi lực lượng rà soát tại cơ sở còn mỏng, việc đối chiếu là rất lớn và mất thời gian.

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên đề nghị Ủy ban bầu cử các xã chủ động khắc phục những khó khăn do việc hợp nhất đơn vị hành chính; rà soát kỹ các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất phục vụ bầu cử, nhất là hòm phiếu, con dấu và thẻ cử tri; lưu ý niêm yết danh sách cử tri ở vị trí thuận tiện cho người dân nhưng phải có biện pháp bảo vệ, tránh hư hại.

Đồng thời cần quan tâm công tác tuyên truyền, giải quyết kịp thời những phản ánh từ cơ sở, không để nảy sinh điểm nóng. Tiếp tục hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ bầu cử, đảm bảo mọi thành viên tổ bầu cử nắm vững và thực hiện đúng quy trình; các đồng chí Ủy viên BTV, cấp ủy viên các xã bám sát địa bàn, sát cánh cùng khu dân cư và tổ bầu cử kịp thời phát hiện những sai sót có thể xảy ra, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân để tạo sự thống nhất trong công tác tổ chức.

Đoàn kiểm tra cũng ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của các địa phương để tổng hợp, báo cáo Ủy ban bầu cử tỉnh, phối hợp với các đơn vị liên quan sớm tháo gỡ nhằm tổ chức thành công cuộc bầu cử, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Thanh Hằng - Trần Tuấn