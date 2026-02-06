Hội nghị lấy ý kiến đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp

Chiều 6/2, tại khu Thành Công, phường Thanh Miếu, Ủy ban MTTQ phường Thanh Miếu đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh cùng các ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã, phường đang cư trú trên địa bàn.

Thay mặt các ứng cử viên, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang phát biểu tiếp thu, cảm ơn ý kiến đóng góp của cử tri khu dân cư.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ phường Thanh Miếu đã thông qua danh sách và tóm tắt quá trình công tác của 5 ứng cử viên, gồm: Đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2026-2031 và 4 ứng cử viên HĐND cấp xã, phường là đồng chí Lê Thị Kiều Thương - Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND phường Thanh Miếu; Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch UBND xã Văn Lang; Nguyễn Anh Ngọc - Trưởng Công an xã Quảng Yên và Dương Xuân Tiến - Trưởng phòng VHXH xã Vĩnh An.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Thanh Miếu Phạm Xuân Hiệp đại diện cho cơ quan có người ứng cử đại biểu HĐND các cấp phát biểu ý kiến.

Phát biểu tại hội nghị, cử tri đánh giá, đây đều là những cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành nghiêm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và gắn bó mật thiết, đoàn kết tại nơi cư trú. Cử tri cũng mong muốn, nếu trúng cử, các đại biểu tiếp tục phát huy những phẩm chất này, thực sự là người đại biểu của Nhân dân, góp phần giải quyết những vấn đề từ cơ sở, khu dân cư và thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh.

Các cử tri biểu quyết nhất trí giới thiệu đại biểu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Thay mặt các ứng cử viên, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang bày tỏ sự trân trọng trước những ý kiến đóng góp thẳng thắn, khách quan của cử tri; đồng thời khẳng định đây là cơ sở quan trọng để các ứng cử viên phát huy thế mạnh, khắc phục những hạn chế trong quá trình công tác. Đồng chí nhấn mạnh sẽ cùng tập thể lãnh đạo tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng chăm lo, nâng cao đời sống Nhân dân.

Nếu được trúng cử, đồng chí cam kết sẽ là người đại biểu tận tâm, trách nhiệm, luôn lắng nghe, thấu hiểu và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của cử tri, xứng đáng là đại biểu của Nhân dân, là cầu nối vững chắc giữa Nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Hội nghị đã tiến hành biểu quyết danh sách 5 ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với 100% cử tri tham dự biểu quyết nhất trí giới thiệu.

Đinh Vũ