Kiểm tra đợt 2 công tác bầu cử tại xã Phú Mỹ

Ngày 5/2, đoàn công tác của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Trần Anh Du - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra đợt 2 công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại xã Phú Mỹ.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Trần Anh Du phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra.

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử xã Phú Mỹ, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã được triển khai tích cực, nghiêm túc, chặt chẽ và đảm bảo thời gian, đúng Luật. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã đã tổ chức thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người được giới thiệu ứng cử với số lượng bầu 17 đại biểu tại 6 đơn vị bầu cử. Tính đến 17 giờ ngày 1/2/2026, Ủy ban Bầu cử xã đã nhận 34 hồ sơ ứng cử do các tổ chức, đơn vị giới thiệu, không có hồ sơ tự ứng cử. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã phối hợp tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét đối với người ứng cử đại biểu HĐND xã đảm bảo theo đúng quy trình.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Phú Mỹ báo cáo tiến độ triển khai công tác bầu cử.

Đến nay, công tác tuyên truyền về bầu cử được triển khai đa dạng dưới nhiều hình thức, phong phú về nội dung. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo, không phát sinh điểm nóng, ý kiến phản ánh, đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế. Đồng thời kiến nghị, đề xuất các giải pháp trọng tâm để thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Thành viên đoàn công tác phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Anh Du ghi nhận và đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; chủ động khắc phục những khó khăn để chuẩn bị cho công tác bầu cử. Đề nghị địa phương tiếp tục bám sát lộ trình, các bước triển khai theo kế hoạch chỉ đạo của Ủy ban Bầu cử các cấp, đảm bảo theo đúng thời gian, quy định. Công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử cần đẩy mạnh, thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đảm bảo các điều kiện cần thiết về công tác tổ chức, hậu cần, tuyệt đối đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực bầu cử.

Đoàn kiểm tra tiếp thu đầy đủ các kiến nghị, đề xuất của địa phương, tổng hợp, báo cáo Ủy ban Bầu cử tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền.

Đức Anh