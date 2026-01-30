Chuẩn bị chu đáo cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Sáng 30/1, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh, Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh họp, nghe các cơ quan, đơn vị báo cáo tiến độ, tình hình triển khai công tác chuẩn bị bầu cử và triển khai các nội dung trong thời gian tới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã thông qua Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo; Quyết định phân công nhiệm vụ Trưởng Ban Chỉ đạo Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031; báo cáo nhân sự diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Theo đó, Ban Chỉ đạo gồm 27 đồng chí, đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy là Trưởng Ban Chỉ đạo; đồng chí Bùi Minh Châu - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và 6 đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy là Phó Trưởng Ban Chỉ đạo...

Đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo thống nhất cao với Dự thảo Thông báo điều chỉnh phân công nhiệm vụ Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh và phân công các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, phụ trách các đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh...

Đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo báo cáo tại hội nghị.

Tiếp đó, các đại biểu nghe đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Nội vụ - thành viên Ban Chỉ đạo báo cáo kết quả triển khai thực hiện; tiến độ tổ chức các hội nghị giới thiệu người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; báo cáo tiến độ triển khai công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương - Trưởng Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh nhấn mạnh: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu của cả hệ thống chính trị trong năm 2026. Để ngày bầu cử 15/3/2026 thực sự là ngày hội lớn của toàn dân, cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt, sâu sát trong công tác chỉ đạo, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, thông suốt từ tỉnh đến cơ sở. Trong đó, công tác nhân sự phải được xác định là khâu “then chốt của then chốt”, đòi hỏi quy trình hiệp thương, thẩm định tiêu chuẩn chính trị phải diễn ra dân chủ, công khai, minh bạch để lựa chọn được những đại biểu đủ đức, đủ tài, đảm bảo chất lượng và cơ cấu.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, ưu tiên ứng dụng các nền tảng mạng xã hội và chuyển đổi số để tạo sự đồng thuận, khí thế phấn khởi trong Nhân dân. Đồng chí giao nhiệm vụ cho lực lượng Quân đội, Công an phải xây dựng phương án bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử; chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh hiệu quả với các thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

Thời gian từ nay đến ngày bầu cử không còn nhiều, đồng chí đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo phải tăng cường bám sát cơ sở, rà soát cụ thể từng hòm phiếu và điều kiện vật chất, phấn đấu thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 với kết quả cao nhất, tạo nền tảng vững chắc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đinh Vũ