Khi quyền công dân được thực thi trọn vẹn

Tại các khu dân cư của xã Đông Thành, bảng niêm yết danh sách cử tri và danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trở thành điểm dừng chân quen thuộc của người dân. Có người cẩn thận rà lại tên mình, ngày tháng năm sinh; có người góp ý điều chỉnh thông tin cho người thân, hàng xóm; cũng có những cử tri cao tuổi chậm rãi đọc từng dòng tóm tắt tiểu sử ứng cử viên, so sánh, cân nhắc. Chính từ những hành động cụ thể ấy, quyền công dân hiện lên rõ ràng hơn - không nằm trên những quy định khô cứng, mà được thể hiện bằng sự chủ động, trách nhiệm và giám sát trực tiếp của người dân.

Lãnh đạo xã Đông Thành chỉ đạo nội dung phục vụ công tác bầu cử.

Thực hiện cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, xã Đông Thành đã triển khai công tác chuẩn bị bài bản, chặt chẽ, lấy việc bảo đảm để mỗi cử tri được thực hiện đầy đủ, trọn vẹn quyền bầu cử của mình làm mục tiêu xuyên suốt.

Từ kỹ lưỡng trong từng bước chuẩn bị...

Ngay từ sớm, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã được xã Đông Thành xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh, xã thành lập Ủy ban bầu cử với 16 thành viên, ban hành đầy đủ kế hoạch, quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, từng bộ phận, bảo đảm mọi khâu chuẩn bị đều có người chịu trách nhiệm và được giám sát chặt chẽ.

Đến cuối tháng 1/2026, toàn xã đã hoàn thành phân chia 10 đơn vị bầu cử, thành lập 20 khu vực bỏ phiếu và 20 tổ bầu cử, với 369 thành viên tham gia phục vụ bầu cử. Việc bố trí khu vực bỏ phiếu được tính toán phù hợp với đặc điểm từng khu dân cư, bảo đảm thuận lợi cho cử tri, kể cả các khu vực đặc thù như đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn. Song song với đó, công tác hiệp thương được triển khai đúng quy trình, đúng mốc thời gian theo luật định. Xã dự kiến giới thiệu 36 người ứng cử đại biểu HĐND, trong đó tỷ lệ nữ đạt 38,8%, đại biểu trẻ 30,5%, người ngoài Đảng 19,4% - những con số cho thấy sự quan tâm rõ ràng đến tính đại diện, tính kế thừa và sự đa dạng trong cơ cấu đại biểu dân cử ở cơ sở.

Một trong những khâu được Đông Thành đặc biệt chú trọng là rà soát, lập danh sách cử tri. UBND xã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp chặt chẽ với Công an xã, các khu dân cư, đơn vị đứng chân trên địa bàn để cập nhật đầy đủ biến động dân cư, tránh bỏ sót hoặc ghi nhận sai thông tin cử tri.

Theo đồng chí Nguyễn Chí Thành - Bí thư Đảng ủy xã, tổ chức bầu cử không chỉ là thực hiện đúng quy trình, đúng thời hạn, mà quan trọng hơn là bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri. “Mọi khâu chuẩn bị đều phải hướng tới mục tiêu để người dân được biết, được tham gia, được giám sát và được thực hiện đầy đủ quyền công dân của mình. Nếu danh sách cử tri chưa chuẩn, thông tin chưa rõ ràng, thì quyền bầu cử sẽ không thể trọn vẹn” - Bí thư Đảng ủy xã nhấn mạnh.

Từ sự chuẩn bị bài bản ấy, có thể thấy ở Đông Thành, công tác bầu cử không dừng lại ở yêu cầu thủ tục, mà được đặt trong một tư duy xuyên suốt: lấy quyền công dân làm trung tâm, lấy sự minh bạch và trách nhiệm làm thước đo cho chất lượng tổ chức bầu cử ở cơ sở.

...đến cảm nhận của cử tri

Nếu như ở các văn bản chỉ đạo, quyền bầu cử được quy định bằng điều khoản, mốc thời gian và quy trình cụ thể, thì ở khu dân cư, quyền ấy được cảm nhận rõ nhất qua sự tham gia trực tiếp của người dân. Những buổi họp lấy ý kiến cử tri, những lần rà soát danh sách, những bảng niêm yết công khai tại nhà văn hóa... đã tạo nên không gian để người dân theo dõi, góp ý và tự mình kiểm chứng tính minh bạch của cuộc bầu cử.

Với ông Nguyễn Xuân Đường (sinh tháng 10/1939, cử tri khu 4 Khải Xuân), mỗi kỳ bầu cử không chỉ là một sự kiện chính trị, mà còn là dịp để người dân thể hiện trách nhiệm của mình với địa phương. “Tôi đã tham gia nhiều kỳ bầu cử, nhưng lần này thấy công tác chuẩn bị rất kỹ. Danh sách cử tri, người ứng cử đều được niêm yết rõ ràng, ai cũng có thể xem, có ý kiến thì được ghi nhận và điều chỉnh kịp thời. Với chúng tôi, được kiểm tra, được biết rõ thông tin trước khi bỏ phiếu là điều rất quan trọng”, ông Đường chia sẻ.

Không chỉ cử tri cao tuổi, sự quan tâm đến bầu cử còn thể hiện rõ ở đội ngũ trí thức, cán bộ quản lý tại cơ sở. Ông Tô Thịnh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Thành cho rằng, việc tổ chức bầu cử nghiêm túc có ý nghĩa đặc biệt trong giáo dục ý thức công dân. “Nhà trường không trực tiếp tổ chức bầu cử, nhưng chúng tôi nhận thấy rõ tác động của không khí dân chủ từ cộng đồng. Khi phụ huynh, giáo viên, người dân được thông tin đầy đủ, được tham gia góp ý, thì tinh thần trách nhiệm công dân cũng được lan tỏa. Đó là những bài học rất thực tế về quyền và nghĩa vụ công dân đối với thế hệ học sinh”, ông Thịnh nói.

Từ góc nhìn của cử tri cao tuổi, đến người làm công tác giáo dục, có thể thấy một điểm chung: quyền bầu cử chỉ thực sự có ý nghĩa khi người dân được đặt vào vị trí trung tâm của quá trình tổ chức. Việc công khai thông tin, lắng nghe ý kiến và kịp thời điều chỉnh những vấn đề phát sinh không chỉ giúp cuộc bầu cử diễn ra đúng luật, mà còn củng cố niềm tin của Nhân dân vào bộ máy dân cử ở cơ sở.

Chính từ sự tham gia chủ động ấy, công tác bầu cử ở Đông Thành dần vượt ra khỏi khuôn khổ của một quy trình hành chính, để trở thành quá trình dân chủ thực chất - nơi mỗi lá phiếu được chuẩn bị bằng sự hiểu biết, cân nhắc và trách nhiệm của cử tri.

Hương Giang