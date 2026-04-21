Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ góp ý vào 4 dự án luật về thuế

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, ngày 21/4, Quốc hội thảo luận tại hội trường. Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ đã góp ý vào 4 dự án luật về thuế.

Sáng 21/4, Quốc hội thảo luận tại hội trường các nội dung: Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2025; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2026; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030; Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025; Tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2025.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đã thông tin, giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm.

Buổi chiều, Quốc hội biểu quyết thông qua việc bổ sung chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Thảo luận Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2026 - 2030; Kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2026 - 2030; Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn giải trình những nội dung được quan tâm.

Quốc hội cũng đã nghe Tờ trình, Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ Nguyễn Thị Phú Hà phát biểu tại tổ.

Trong chương trình thảo luận ở tổ chiều cùng ngày về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, các đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ: Nguyễn Thị Phú Hà, Vũ Tuấn Anh, Bùi Thanh Nam đã tham gia trao đổi, thảo luận.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ Bùi Thanh Nam phát biểu tại tổ.

Bày tỏ đồng tình cao với đề xuất của Chính phủ về việc xây dựng luật, đại biểu Bùi Thanh Nam nêu rõ, dự án luật ngoài việc thể chế hóa chủ trương của Đảng về chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tư nhân và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh cá thể vượt khó trong giai đoạn biến động về kinh tế, còn phù hợp với chủ trương của Đảng về xây dựng pháp luật.

Qua nghiên cứu, nhận thấy việc ban hành dự án luật có thể phát sinh một số vấn đề để các cơ quan soạn thảo nghiên cứu, làm rõ trước khi trình Quốc hội thông qua dự án luật như: tính ổn định và minh bạch của pháp luật, nguy cơ trục lợi chính sách, đại biểu đề xuất một số nội dung, cụ thể về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

Dự thảo đề xuất bổ sung nội dung chưa được quy định tại Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp số 67 năm 2025, trong đó đang dự kiến quy định ngưỡng doanh thu năm của các doanh nghiệp được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, còn vượt trên mức sàn doanh thu chưa được quy định cụ thể; xây dựng “nguyên tắc điều chỉnh” trong luật, thay vì giao toàn quyền cho Chính phủ, luật có thể quy định khung tiêu chí để Chính phủ thực hiện điều chỉnh ngưỡng doanh thu, đảm bảo tính công khai và kiểm soát quyền lực; bổ sung việc xây dựng lộ trình hạ tầng song hành...

Hà Thu